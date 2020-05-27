В конце недели на Москву обрушится рекордное количество осадков

В конце этой недели Москву зальет. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал РИА Новости о предстоящем потопе.

"На Московскую, Тульскую, Калужскую и Ярославскую области обрушится рекордное количество небесной влаги - за сутки выпадет почти месячная норма осадков", - подчеркнул синоптик. Возможно, будет установлен новый рекорд для мая. Предыдущий был зафиксирован в 1976 году, когда за 24 часа на столицу вылилось 39 миллиметров воды.

Виновником непогоды будет циклон, который метеорологи уже назвали "Балканец". Сейчас он находится над Балканами и Западным Причерноморьем. В ближайшие двое суток атмосферный вихрь усилится за счет влажного и теплого морского воздуха, а уже в пятницу обрушит всю свою мощь на европейскую часть России.