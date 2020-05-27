В МЧС предупредили о мошенничестве с противопожарными проверками

В условиях ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса, появились мошенники, которые пытаются получить вознаграждение от представителей бизнеса, имитируя проверки противопожарной безопасности. Об этом сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Евгений Еникеев.

В группу риска попадают автосервисы, службы быта, аптеки, медучреждения и другие организаии, работающие во время самоизоляции. По словам физических и юридических лиц, к ним приходят люди и представляются сотрудниками МЧС РФ. Они якобы проводят проверки, а за деньги готовы "закрыть глаза" на выявленные нарушения. При этом представители бизнес-структур не успевают до конца осмыслить то, что с ними происходит и идут на поводу. В МЧС обращают внимание, что мошенники могут быть одеты в штатское или в форму, к потенциальным жертвам они обращаются лично, либо через соцсети или по телефону, пишет ТАСС.

Еникеев подчеркнул, что наилучший способ обезопасить себя в такой ситуации - это зайти на официальный сайт МЧС России и его территориальных подразделений, где размещена информация о должностных лицах, указаны их контактные телефоны. А по "телефону доверия" можно уточнить участие определенного должностного лица в надзорных мероприятиях в отношении конкретного объекта.