В Минстрое рассчитывают, что ввод жилья сохранится на уровне 2019 года

Обвал в сфере жилищного строительства в апреле зафиксировал Росстат. Объемы работ сократились по сравнению с апрелем 2019 года на 36,5%. Падение по итогам четырех месяцев года составило 9,9%. При этом в целом по строительной отрасли сокращение носило умеренный характер - 2,3%.

Как отметили в Минстрое, в условиях экономической ситуации, сложившейся в России и в мире из-за распространения коронавирусной инфекции, падение ввода жилья в апреле-мае 2020 года было предсказуемо. В 44 регионах действовали ограничения на строительные работы, а в Москве и Московской области строительство жилья практически на месяц было остановлено.

"Решение о ведении строительных работ и каких-либо ограничениях принималось руководством каждого региона, исходя из эпидемиологической ситуации", - подчеркивает министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.

С января по апрель включительно, по данным Минстроя, было введено 18,6 млн кв. метров жилья, что лишь на 5,1% ниже показателя 2019 года. Из них многоквартирных домов - 9,1 млн кв. метров, что на 1,1% ниже аналогичного периода 2019 года, индивидуального жилья - 9,5 млн кв. метров, что на 8,7% ниже, чем год назад.

"В апреле по поручению президента Минстроем были разработаны меры поддержки строительной отрасли, 22 апреля был утвержден соответствующий перечень поручений. Они направлены на поддержание спроса, финансирования строительства и плановый ввод жилья в 2020-2021 годах", - отмечает Якушев.

В Минстрое рассчитывают, что принятые меры помогут нарастить темпы строительства и ввод жилья по итогам года останется как минимум на уровне 2019 года.