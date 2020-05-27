В Москве задержан адвокат по делу о крупном мошенничестве

В Москве задержаны шесть человек, которых называют организованной группой московского предпринимателя Рафаэля Хамидуллина и адвоката Фазиля Садретдинова. Работали по этому делу СК, УФСБ России по Москве и Московской области и ОСБ УВД по ЦАО Москвы. Рафаэлю Хамидуллину и Фаилю Садретдинову уже предъявлены обвинение в мошенничестве.

По мнению следователей, оба фигуранта, "имея умысел на получение нелегального дохода", создали организованную группу для совершения тяжких преступлений против собственности. Они разработали план и нашли нужных людей. Соучастники обеспечивали изготовление поддельных документов, обманом получали право на объекты столичного имущества и оформляли их в собственность на своих родственников или соучастников. А также крали с расчетных счетов банковские вклады. Следствие оценило нанесенный ими имущественный вред в 250 миллионов рублей.

Во время обысков у задержанных изъяли более 60 паспортов граждан РФ (в основном, пожилых людей), множество документов на разные квартиры и земельные участки государственных органов и одиноких пожилых людей, а также печати и штампы.

Кроме того, установлена причастность адвоката Сергея Щербакова, который был задержан накануне. По данным следствия, адвокат, неоднократно по заданию организаторов представлял интересы фактически умерших лиц, совершая действия по хищению объектов недвижимого имущества.

В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении адвоката Щербакова. Следствием адвокат Садретдинов объявлен в международный розыск. Судом в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По делу также задержан его 21-летний сын.