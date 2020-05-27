В Польше из-за коронавируса некому собирать клубнику

Польским фермерам не хватает работников из Украины, которые массово покинули страну во время пандемии коронавируса. Об этом рассказал глава Союза польских садоводов, депутат сейма Мирослав Малишевский.

Он объяснил, что граница Польши была слишком поздно открыта. "Все больше людей хотят приехать, но пока еще не так легко пересечь границу", - рассказал Малишевский в интервью РИА Новости. По его словам, польские ведомства выдают гражданам Украины достаточное количество разрешений на работу, но трудности возникли на стороне консульской службы.

Между тем, уже в ближайшее время фермерам понадобятся помощники на сборе клубники, позже - голубики и яблок. "Это три культуры, которых мы в Польше производим больше всего, где самая большая потребность в рабочей силе", - рассказал депутат.

Малишевский отметил, что недостаток украинских работников может отразиться на розничной цене сельхозпродукции. Покупателю придется заплатить за продукт больше, так как его будет меньше на рынке.