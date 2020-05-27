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Рубрика: В мире

В Польше из-за коронавируса некому собирать клубнику

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Польским фермерам не хватает работников из Украины, которые массово покинули страну во время пандемии коронавируса. Об этом рассказал глава Союза польских садоводов, депутат сейма Мирослав Малишевский.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Он объяснил, что граница Польши была слишком поздно открыта. "Все больше людей хотят приехать, но пока еще не так легко пересечь границу", - рассказал Малишевский в интервью РИА Новости. По его словам, польские ведомства выдают гражданам Украины достаточное количество разрешений на работу, но трудности возникли на стороне консульской службы.

Между тем, уже в ближайшее время фермерам понадобятся помощники на сборе клубники, позже - голубики и яблок. "Это три культуры, которых мы в Польше производим больше всего, где самая большая потребность в рабочей силе", - рассказал депутат.

Малишевский отметил, что недостаток украинских работников может отразиться на розничной цене сельхозпродукции. Покупателю придется заплатить за продукт больше, так как его будет меньше на рынке.

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