В России с 1 июня начнут снимать ограничения для внутреннего туризма

Смягчить меры из-за коронавируса сегодня могут 23 региона России, где показатели соответствуют первому этапу снятия ограничений, заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

"Уже 23 субъекта РФ готовы к смягчению ограничительных мер и соответствуют первому этапу, который определил Роспотребнадзор", - сказал Чернышенко на брифинге в правительстве России, посвященном перспективам восстановления туристической отрасли.

Он отметил, что ситуация с коронавирусом в России контролируется ежедневно. За последние 10 дней коэффициент распространения заражения устойчиво находится ниже единицы. Кроме того, снижается нагрузка на систему здравоохранения.

Потому правительство России, по словам Чернышенко, начнет поэтапно снимать ограничения для внутреннего туризма с 1 июня. На первом этапе будут открыты санатории с медицинской лицензией, уточнил он.

Регионам необходимо подготовиться к приему туристов, добавил вице-премьер. "В ближайшее время немедленно приступите к подготовке вашей инфраструктуры", - сказал Чернышенко, обращаясь к регионам.

Надо помочь туристической отрасли подготовиться к приему туристов, пояснил он.

Дмитрий Чернышенко также добавил, что в ближайшее время правительство объявит о мерах поддержки туристической отрасли.

Регионы тем временем во всю готовятся к сезону. Так, министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края выпустило памятку для отдыхающих, которые собираются в начале лета приехать в кубанские здравницы.

Сейчас пресс-служба ведомства рассылает ее по социальным сетям, а также предприятиям и организациям, готовым отправить своих сотрудников на отдых и лечение.

Правительство России начнет поэтапно снимать ограничения для внутреннего туризма с 1 июня

Как уже писала "РГ", при стабильной эпидемиологической обстановке в первый день лета начнется поэтапное открытие курортов Кубани для отдыхающих. Но попасть на них можно лишь при соблюдении ряда условий. Все они перечислены в памятке, выпущенной региональным министерством курортов.

Сообщается, что туристы, заселяющиеся в санаторий, обязаны иметь при себе не только паспорт, путевку, санаторно-курортную карту, полис ОМС, но и справку об отрицательном тесте на коронавирус, который должен быть сдан не позднее чем за двое суток до выезда на курорт. Кроме того, турист должен документально подтвердить отсутствие контактов с инфицированными COVID-19 в течение последних 14 дней. При заселении приезжему курортнику измерят температуру и снабдят медицинскими масками, которые он обязан носить в течение всего отдыха.

Минкурортов также напоминает о списке ограничений, введенных для туристов на курортах Кубани. В одном номере теперь могут проживать только члены одной семьи или один человек. Правило распространяется также на столики в столовой. Бассейны, спа-комплексы, фитнес-залы, кинозалы, а также все места массового скопления людей туристам временно не доступны.

При этом с 1 июня на Кубани возобновят работу только те курортные организации, у которых есть специальная медицинская лицензия. В перечне требований регионального министерства курортов - оказание медицинских услуг только по предварительной записи.

В настоящее время сотрудники Роспотребнадзора завершают проверку готовности санаториев к приему отдыхающих, после чего будет утвержден реестр таких организаций. Предполагается, что постепенно, со снятием ограничений, этот реестр будет расширяться.

Почти 600 тысяч человек заняты в курортной отрасли Кубани. В отдельных муниципалитетах большая часть трудоспособного населения трудится в курортной сфере.

Падение выручки здесь уже достигло катастрофические 95-100%. Чтобы поддержать отрасль, на региональном уровне введена дополнительная мера поддержки для санаторно-курортного сектора: в 2020 году для организаций и индивидуальных предпринимателей на 50% будет снижена арендная плата за недвижимость и земельные участки, находящиеся как в государственной, так и в муниципальной собственности.

Кроме того, региональные власти обратились в Ростуризм с предложением снизить налог на прибыль, компенсировать расходы на коммунальные платежи и предусмотреть дополнительные субсидии для предприятий санаторно-курортной отрасли.

Тем временем

Санатории уже бронируют

В санаториях Кавказских Минеральных Вод на Ставрополье фиксируют резкий рост броней. Предпочтение городам-курортам Юга России отдают в том числе и те туристы, которые готовились ехать в заграничные путешествия.

- Российские туристы уже начали активно бронировать отдых в наших санаториях. Отдыхающих, конечно, пока мало интересуют июнь-июль. По данным бронирования, датам заезда более востребованы сейчас сентябрь - декабрь. По той статистике, которую ведем, скажу, что динамика глубины бронирования говорит о том, что начиная с сентября и вплоть до конца года уровень загрузки санаториев превысит аналогичный период 2019 года, - рассказал начальник отдела продвижения туристских ресурсов Минтуризма Ставрополья Игорь Болотов.

Пока не ясно, в каком именно формате возобновят свою работу санатории, с начала режима самоизоляции они были закрыты, а теперь Роспотребнадзор выдвигает к ним жесткие требования для принятия отдыхающих. Сейчас формируется план поэтапного снятия ограничений, и тут важно учитывать, что санатории - это в первую очередь лечебные учреждения, которые имеют медицинские лицензии.

В 2019 году турпоток на Ставрополье вырос на 12,6 процента по сравнению с 2018-м и суммарно достиг 1,6 миллиона человек, а курортный сбор принес в казну 292 миллиона, которые пошли на улучшение инфраструктуры городов КМВ.

Подготовил Михаил Сухарев, Ставрополь