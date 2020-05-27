В России создан интерактивный "помощник" для дистанционных уроков. Он будет доступен на Едином портале государственных услуг. Первый прототип системы уже тестируют школы в 10 регионах.

Что он умеет? К примеру, связывать по видео весь класс. Учитель сможет вызывать учеников к виртуальной доске, вести урок со всеми ребятами или в небольших группах. У каждого ребенка будет своя кнопка - "поднять руку". Ученики смогут прямо во время онлайн-урока обмениваться сообщениями и файлами.

Сервис разработан минпросвещения, министерством цифрового развития и массовых коммуникаций. Он войдет в разрабатываемую образовательную платформу "Мое просвещение". Воспользоваться им можно будет через раздел "Мое образование" Единого портала государственных услуг.

Создан интерактивный "помощник" для дистанционных уроков

Что важно? Проект полностью российский. Платформа будет интегрирована с региональными электронными дневниками и журналами.

- Рабочую версию называют Russian online communications assistant. Структура платформы будет содержать набор сервисов, сопоставимых с крупнейшими зарубежными аналогами, включая Zoom, - рассказали в минпросвещения. - Пользователи системы - учащиеся, учителя и родители.

При этом в ведомстве подчеркнули: сервис будет использоваться как вспомогательный инструмент. Дистанционные технологии обычную работу в классе ни в коем случае не заменят. Но помогут повысить ее качество и доступность. Например, в случае если ребенок болеет, он сможет смотреть онлайн-трансляцию занятия. Материалы записанного урока будут храниться в личном кабинете школьника несколько дней.

- Мы стремимся обеспечить условия, чтобы у каждого школьника была возможность обучаться по качественным программам. Новая система позволит детям продолжать учиться, когда они по объективным причинам, например по болезни, не могут посещать школу, - подчеркнул министр просвещения Сергей Кравцов. - Ребенок сможет быть всегда на связи с учителем и своими одноклассниками, не будет пропускать урок и отставать по программе, а сможет учиться дальше.