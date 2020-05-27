Что он умеет? К примеру, связывать по видео весь класс. Учитель сможет вызывать учеников к виртуальной доске, вести урок со всеми ребятами или в небольших группах. У каждого ребенка будет своя кнопка - "поднять руку". Ученики смогут прямо во время онлайн-урока обмениваться сообщениями и файлами.
Сервис разработан минпросвещения, министерством цифрового развития и массовых коммуникаций. Он войдет в разрабатываемую образовательную платформу "Мое просвещение". Воспользоваться им можно будет через раздел "Мое образование" Единого портала государственных услуг.
Что важно? Проект полностью российский. Платформа будет интегрирована с региональными электронными дневниками и журналами.
- Рабочую версию называют Russian online communications assistant. Структура платформы будет содержать набор сервисов, сопоставимых с крупнейшими зарубежными аналогами, включая Zoom, - рассказали в минпросвещения. - Пользователи системы - учащиеся, учителя и родители.
При этом в ведомстве подчеркнули: сервис будет использоваться как вспомогательный инструмент. Дистанционные технологии обычную работу в классе ни в коем случае не заменят. Но помогут повысить ее качество и доступность. Например, в случае если ребенок болеет, он сможет смотреть онлайн-трансляцию занятия. Материалы записанного урока будут храниться в личном кабинете школьника несколько дней.
- Мы стремимся обеспечить условия, чтобы у каждого школьника была возможность обучаться по качественным программам. Новая система позволит детям продолжать учиться, когда они по объективным причинам, например по болезни, не могут посещать школу, - подчеркнул министр просвещения Сергей Кравцов. - Ребенок сможет быть всегда на связи с учителем и своими одноклассниками, не будет пропускать урок и отставать по программе, а сможет учиться дальше.