В России впервые за долгое время вырос спрос на планшеты

В России впервые за долгое время заметно вырос спрос на планшеты. Участники рынка связывают это с самоизоляцией и снижением курса рубля.

"По итогам первого квартала мы наблюдаем рост спроса на российском рынке планшетов, который составил около 1% в штуках и 11% в деньгах в сравнении с прошлым годом, - рассказали "РГ" в пресс-службе "Связного". - Высокий спрос на устройства произошел впервые за долгое время и связан с ростом курса валюты, а также с желанием россиян приобрести универсальное недорогое устройство для развлечений и работы на момент начала режима самоизоляции".

Самым популярным брендом в деньгах стал Apple - доля компании в продажах по количеству планшетов составила 35%, на втором месте Huawei - доля китайской компании составила 22%. Замыкает тройку южнокорейская Samsung с 20%. Топ-3 брендов в штуках выглядит по-другому: лидирует Huawei с 27%, на втором месте DEXP (15%), третье - у Samsung (14%).

Примерно та же ситуация и на "Яндекс.Маркете". По данным пресс-службы компании, самым популярным производителем планшетов у россиян стал Apple. На предложения гаджетов этого бренда пришлось 33% переходов. Второе место занял Samsung с 22% переходов, а третье - Huawei (16%).

Наиболее востребованными моделями стали Apple iPad 2019 года с объемом памяти 32Gb, второе место занял Samsung Galaxy Tab A 10.1 на 32Gb, третье - Apple iPad Air (2019) на 64Gb.