В Сети выходит первый цифровой балет, снятый дистанционно

Видеосервис ivi объявил о том, что выпускает первый цифровой балет эпохи самоизоляции. Это - премьера режиссерской версии балета-квеста Infinita Frida Юрия Смекалова на музыку Александра Маева. На сервисе постановка будет доступна 29 мая в 19:00. Бесплатно для всех пользователей. Восемь звезд мирового балета из трех городов и музыканты из пяти стран объединились в проекте MAD Company Юрия Смекалова. Не менее интересно, чем само действо, история о том, как оно создавалось.

Сразу после начала карантина MAD Company запустила MAD Lab - онлайн-лабораторию, которая позволяет артистам, хореографам и музыкантам заниматься творческим поиском, не выходя из дома. Первым масштабным проектом лаборатории стал перезапуск балета Infinita Frida, для которого доступны два формата просмотра.

Первый формат - балет-квест внутри мессенджера. По специальной ссылке зритель попадает в закрытый чат, который рассказывает ему истории и задает вопросы о жизни и творчестве мексиканской художницы Фриды Кало. "Балет разворачивается как игра, где каждый верный ответ ведет к следующему захватывающему эпизоду, а ошибка - к проигрышу и новым попыткам пройти испытание. Только от зрителя и его решений зависит, какой спектакль он увидит", - говорится в релизе ivi.

А собственно 29 мая в 19:00 можно будет смотреть спектакль от начала до конца, без дополнительных вопросов и поворотов сюжета.

Репетиции и съемки digital-балета проходили в разных точках: в танцевальной студии в Петербурге, на даче под Великим Новгородом, в московской двушке, в большой гостиной многоквартирного дома в Берлине. Артисты балета, среди них - премьеры и прима-балерины Мариинского театра и Государственного балета Берлина, соблюдали режим самоизоляции и не встречались друг с другом.

Художник Елисей Шепелёв дистанционно помог создать костюмы. Команда проекта оборудовала пространство каждого из участников проекта профессиональной техникой для съемки. Например, Виктории Литвиновой - ведущей солистке MAD Company - пришлось переоборудовать кухню в "черный кабинет", полностью затянув ее тканью.

Специально для digital-версии спектакля композитор Александр Маев создал несколько новых композиций. А дирижер Ярослав Забояркин собрал международный оркестр с музыкантами из России, Португалии, Германии, Тайвани и Бразилии.

Идея балета родилась в 2012 году. Тогда хореограф Юрий Смекалов несколько месяцев провел на реабилитации в Германии из-за травмы. Танцевальная карьера была под угрозой. Чтобы поддержать друга, супруги Элиза Каррильо Кабрера и Михаил Канискин - прима-балерина и премьер Государственного балета Берлина - предложили поставить балет о Фриде Кало - художнице, о которой говорят сегодня, что к изоляции ее приговорила болезнь.

В 2013 году на родине Фриды, в Мексике, состоялась мировая премьера сценической версии балета при поддержке Фонда "Элиза Карилльо Кабрера". Премьера в России прошла в 2015 году на исторической сцене Александринского театра. А в 2020 году, в момент всеобщего кризиса, MAD Company вновь обратилась к истории Фриды Кало и создала балет с международной командой, несмотря на необходимость для каждого оставаться дома.

Артисты, задействованные в постановке - это: Элиза Каррильо Кабрера (прима-балерина Государственного балета Берлина), Михаил Канискин (премьер Государственного балета Берлина), Дину Тамазлакару (солист Государственного балета Берлина), Владимир Шкляров (премьер балета Мариинского театра), Мария Ширинкина (первая солистка балета Мариинского театра), Анна Лавриненко (артистка балета Мариинского театра), Юрий Смекалов (солист балета Мариинского театра), Игорь Колб (премьер балета Мариинского театра), Виктория Литвинова (ведущая солистка и актриса MAD Company), Беатрис Кноп (прима-балерина Государственного балета Берлина), Виктория Брилёва (артистка балета Мариинского театра), Мария Кошкарёва (ученица Академии Русского балета им. А.Я. Вагановой), Любовь Андреева (ведущая солистка Театра Балета Бориса Эйфмана). Художественный руководитель, хореограф и режиссер постановки - Юрий Смекалов; композитор - Александр Маев; художник-постановщик - Елисей Шепелёв.