В Софии обнаружили 300 килограммов кокаина

В софийском квартале "Студентский городок" правоохранительные органы нашли 300 килограммов кокаина.

Как сообщает BGNES со ссылкой на заявление местного МВД, тремя днями ранее в болгарской столице был задержан мужчина, перевозящий около 40 килограммов наркотика в своей машине. Позже при обыске в его жилище были обнаружены еще более 250 килограммов кокаина.

Место хранения наркотика, по всей видимости, является некой оптовой базой для его дальнейшего распределения. Предположительно, кокаин был предназначен для поставки в соседние страны ЕС.

По оценке полиции, выручка от продажи этого запрещенного вещества могла бы превысить 30 миллионов евро.

В начале года в Софии были изъяты более 6600 следующих из Колумбии коробок с фруктами, начиненными в общей сложности 550 килограммами кокаина. Преступная группировка, занимавшаяся транспортировкой, была нейтрализована в результате совместных усилий служб Испании, Нидерландов и Колумбии.