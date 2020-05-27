В Узбекистане откроются филиалы шести российских вузов

Новости

На Урале привезли 110 тысяч экспресс-тестов на антитела к коронавирусу 14:49
В Оренбуржье задержаны подозреваемые в убийстве пяти взрослых и ребенка 14:48
Костромской парикмахер нон-стоп подстриг 90 человек за два дня 14:44
Раскрыты подробности сюжета "Аватара 2" 14:41
Роспотребнадзор утвердил правила профилактики COVID-19 14:36
На Кубани установили вину полицейских, бросивших детей на улице 14:35
Раскрыт обновленный состав "Стражей Галактики" 14:33
Посол Украины пожаловался на "пощечину" от Германии 14:32
Из-за коронавируса в Kia задумались о выпуске ситикара 14:30
Хеведес не прибыл в расположение "Локомотива" 14:25
Мишустин и Румас обсудили энергетическое сотрудничество РФ и Беларуси 14:22
В Уфе врачи стали донорами антиковидной плазмы 14:19
Жертв коронавируса почтили минутой молчания в Испании 14:14
"Девушка с татуировкой дракона" станет телесериалом 14:13
Полиция ищет водителя, разогнавшегося до 323 км/ч 14:00
Через мобильное приложение можно будет проверить надежность застройщика 13:55
В Москве состоится пробег восстановленной бронетехники 13:53
Мосгордума предложила закрепить в ТК РФ возможность удаленной работы 13:52
Volkswagen скупает компании в Китае, чтобы захватить рынок электрокаров 13:46
Госсовет Крыма согласовал приватизацию винзавода "Массандра" 13:46
Карьерный гигант на электрических батареях создают на БЕЛАЗе 13:38
Видео: На Ямале под большегрузом обрушился мост 13:36
Молния ударила в самолет над Красноярском 13:35
В Великобритании книги и обувь отправят на трехдневный карантин 13:34
На Урале появится российско-иранская лаборатория цифровой анимации 13:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем нужно тестирование на иммунитет к коронавирусу
Зачем нужно тестирование на иммунитет к коронавирусу
В России с 1 июня начнут снимать ограничения для внутреннего туризма
В России с 1 июня начнут снимать ограничения для внутреннего туризма
Видеоинтервью: Как Роспатент борется с коронавирусом и помогает изобретателям
Видеоинтервью: Как Роспатент борется с коронавирусом и помогает изобретателям
27.05.2020 14:11
Рубрика: Общество

В Узбекистане откроются филиалы шести российских вузов

Текст: Мария Агранович
В ближайшее время в Узбекистане откроются филиалы 6 российских вузов. Об этом на Межрегиональной конференции ректоров вузов России и Узбекистана рассказал председатель Союза ректоров России, ректор МГУ им. Ломоносова академик Виктор Садовничий.

Форум, который проводит МГУ в формате онлайн-встречи, собрал участников более 120 вузов из двух стран.

Виктор Садовничий сообщил также, что на сегодняшний день в Узбекистане уже работают 10 филиалов российских университетов. Кроме МГУ, чей филиал стал первым филиалом российского вуза, свои отделения на узбекской земле есть у РЭУ им. Плеханова, МГИМО, МИСиС, МИФИ, РХТУ им. Менделеева, Сеченовского университета и других вузов.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Прием документов в вузы пройдет с 20 июня по 17 августа

Напомним, в мае 2019 года было подписано знаковое соглашение о взаимном признании образования и квалификации, а также ученых степеней двух государств. Сегодня научно-образовательное сотрудничество России и Узбекистана - это более 115 вузов-партнеров, 240 с лишним соглашений между университетами. А в филиалах российских вузов в Узбекистане сегодня учится почти 3 тысячи человек.

Что касается узбекских студентов в вузах России, то, по словам Садовничего, за последние годы их стало больше. Сейчас в России учится более 30 000 студентов из Узбекистана.

- В рамках работы научно-образовательного Центр "Ломоносова-Улугбека" мы планируем открыть совместный подготовительный факультет для поступления абитуриентов из Узбекистана в МГУ и другие вузы России, - сказал Виктор Садовничий.

Комментарии

Петр Глыбочко, ректор Сеченовского университета, академик РАН:

- Главная цель сотрудничества Сеченовского Университета с научно-образовательными центрами Узбекистана - подготовка высококвалифицированных кадров для здравоохранения обеих стран. В прошлом году открылся Центра межвузовского сотрудничества России и Узбекистана, что стало отправной точкой развития единого образовательного пространства двух стран и поспособствовало укреплению партнерства между медицинскими и фармацевтическими вузами. Сеченовский Университет предлагает узбекским партнерам успешный опыт подготовки кадровой элиты для российского и глобального здравоохранения, сильную учебно-методическую базу, уникальный научно-исследовательский комплекс, а также первый в России Научно-технологический парк биомедицины.

Елена Кудряшова, ректор Северного (Арктического) Федерального университета им. Ломоносова:

- Между Архангельском и Ташкентом около 4 200 км. Но наше сотрудничество с организациями Узбекистана активно развивается с 2013 года. В 2019-2020 учебном году в САФУ учатся 350 граждан Узбекистана по программам подготовительного отделения, СПО, бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры. С 2013 по 2019 годы число вновь принятых на обучение студентов из Узбекистана возросло в 6 раз. 80 процентов студентов, поступивших на первый курс в 2019 году, получают повышенную академическую стипендию. Самые популярные направления подготовки у узбекских студентов - нефтегазовое дело, технологические машины и оборудование, электроэнергетика и электротехника, строительство, информационные системы и технологии, экономика, менеджмент и гос. управление, медицинская биофизика и биотехнологии.

Виктор Кокшаров, ректор Уральского федерального университета:

- УрФУ очень заинтересован в сотрудничестве с вузами Узбекистана. У нас нет языковых барьеров, есть единые традиции, общая образовательная и научная школа. Сегодня у нас учатся 83 студента из Республики Узбекистан. В вузе активно ведет свою деятельность землячество республики. Наши партнеры - Навоийский государственный горный институт, Самаркандский госуниверситет, Наманганским госуниверситет, Ташкентский государственный институт востоковедения и другие вузы. В сотрудничестве у нас наибольшие возможности для повышения конкурентоспособности и, соответственно, для того, чтобы совместными усилиями продвигаться в различных международных рейтингах. И здесь очень важны активные студенческие и научные обмены.

Елена Катаева, ректор МГТУ "СТАНКИН":

- Ежегодно в Узбекистане МГТУ "СТАНКИН" проводит международную многопрофильную олимпиаду для школьников "МОСТ" - мощный профориентационный ресурс для талантливой молодежи. Совместно с Московским научно - образовательным консорциумом мы обсуждаем вопроса о создании Российско - Узбекского научно - технологического образовательного Центра (НТОЦ). Это поможет создавать в вузах Узбекистана технопарки, форсайт-центры, стартапы, открывать в республике школьные инженерно-технологические центры и многое другое.

Общество Образование

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Попова: Россия действовала на опережение в борьбе с коронавирусом
Перехват американского самолета-шпиона российским Су-35 попал на видео
Оператор "Северного потока-2" отреагировал на угрозу новых санкций
В Москве изменилась пропускная система
Из бюджета могут выделить дополнительные средства на выплаты медикам
ЕГЭ-2020: что нужно знать о пробном экзамене
По каким правилам будут работать детские лагеря