В Узбекистане откроются филиалы шести российских вузов

В ближайшее время в Узбекистане откроются филиалы 6 российских вузов. Об этом на Межрегиональной конференции ректоров вузов России и Узбекистана рассказал председатель Союза ректоров России, ректор МГУ им. Ломоносова академик Виктор Садовничий.

Форум, который проводит МГУ в формате онлайн-встречи, собрал участников более 120 вузов из двух стран.

Виктор Садовничий сообщил также, что на сегодняшний день в Узбекистане уже работают 10 филиалов российских университетов. Кроме МГУ, чей филиал стал первым филиалом российского вуза, свои отделения на узбекской земле есть у РЭУ им. Плеханова, МГИМО, МИСиС, МИФИ, РХТУ им. Менделеева, Сеченовского университета и других вузов.

Напомним, в мае 2019 года было подписано знаковое соглашение о взаимном признании образования и квалификации, а также ученых степеней двух государств. Сегодня научно-образовательное сотрудничество России и Узбекистана - это более 115 вузов-партнеров, 240 с лишним соглашений между университетами. А в филиалах российских вузов в Узбекистане сегодня учится почти 3 тысячи человек.

Что касается узбекских студентов в вузах России, то, по словам Садовничего, за последние годы их стало больше. Сейчас в России учится более 30 000 студентов из Узбекистана.

- В рамках работы научно-образовательного Центр "Ломоносова-Улугбека" мы планируем открыть совместный подготовительный факультет для поступления абитуриентов из Узбекистана в МГУ и другие вузы России, - сказал Виктор Садовничий.

Комментарии

Петр Глыбочко, ректор Сеченовского университета, академик РАН:

- Главная цель сотрудничества Сеченовского Университета с научно-образовательными центрами Узбекистана - подготовка высококвалифицированных кадров для здравоохранения обеих стран. В прошлом году открылся Центра межвузовского сотрудничества России и Узбекистана, что стало отправной точкой развития единого образовательного пространства двух стран и поспособствовало укреплению партнерства между медицинскими и фармацевтическими вузами. Сеченовский Университет предлагает узбекским партнерам успешный опыт подготовки кадровой элиты для российского и глобального здравоохранения, сильную учебно-методическую базу, уникальный научно-исследовательский комплекс, а также первый в России Научно-технологический парк биомедицины.

Елена Кудряшова, ректор Северного (Арктического) Федерального университета им. Ломоносова:

- Между Архангельском и Ташкентом около 4 200 км. Но наше сотрудничество с организациями Узбекистана активно развивается с 2013 года. В 2019-2020 учебном году в САФУ учатся 350 граждан Узбекистана по программам подготовительного отделения, СПО, бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры. С 2013 по 2019 годы число вновь принятых на обучение студентов из Узбекистана возросло в 6 раз. 80 процентов студентов, поступивших на первый курс в 2019 году, получают повышенную академическую стипендию. Самые популярные направления подготовки у узбекских студентов - нефтегазовое дело, технологические машины и оборудование, электроэнергетика и электротехника, строительство, информационные системы и технологии, экономика, менеджмент и гос. управление, медицинская биофизика и биотехнологии.

Виктор Кокшаров, ректор Уральского федерального университета:

- УрФУ очень заинтересован в сотрудничестве с вузами Узбекистана. У нас нет языковых барьеров, есть единые традиции, общая образовательная и научная школа. Сегодня у нас учатся 83 студента из Республики Узбекистан. В вузе активно ведет свою деятельность землячество республики. Наши партнеры - Навоийский государственный горный институт, Самаркандский госуниверситет, Наманганским госуниверситет, Ташкентский государственный институт востоковедения и другие вузы. В сотрудничестве у нас наибольшие возможности для повышения конкурентоспособности и, соответственно, для того, чтобы совместными усилиями продвигаться в различных международных рейтингах. И здесь очень важны активные студенческие и научные обмены.

Елена Катаева, ректор МГТУ "СТАНКИН":

- Ежегодно в Узбекистане МГТУ "СТАНКИН" проводит международную многопрофильную олимпиаду для школьников "МОСТ" - мощный профориентационный ресурс для талантливой молодежи. Совместно с Московским научно - образовательным консорциумом мы обсуждаем вопроса о создании Российско - Узбекского научно - технологического образовательного Центра (НТОЦ). Это поможет создавать в вузах Узбекистана технопарки, форсайт-центры, стартапы, открывать в республике школьные инженерно-технологические центры и многое другое.