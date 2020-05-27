В Великобритании книги и обувь отправят на трехдневный карантин

Британское правительство объявило, что 15 июня могут открыться "второстепенные" магазины на фоне стабилизации эпидемиологической обстановки. Условием является карантин на 72 часа для товаров, до которых дотрагивались или примеряли клиенты, сообщает портал news.sky.com.

Торговле рекомендуется хранить вещи, которые были возвращены или опробованы "в контейнере или отдельной комнате в течение 72 часов". Кроме того, продавцы обязаны постоянно носить перчатки и маски, а кассовые аппараты должны находиться за экранами из плексигласа.

В книжных магазинах появятся объявления, чтобы покупатели помещали просмотренные издания в тележку, находящуюся неподалеку. А затем сотрудник отвезет товар в подсобное помещение. "Заказчики книг - дисциплинированные люди. Они выполнят все требования. Мы разработаем систему, чтобы просматриваемые книги не оставались в продаже", - заявил владелец книгоиздательства Джеймс Даунт.

По словам министра кабинета Майкла Гоува, правительство не хочет создавать трудности. Однако надо отказываться от прежних покупательских привычек в отношении примерки одежды или использования пробников для макияжа.

Дискуссию о перспективах открытия торговли подвел премьер Борис Джонсон. "Люди должны были уверены, что они могут делать покупки безопасно. Для этого следует соблюдать правила социальной дистанции, ограничивать количество людей в помещении, а также обеспечить санитарную обработку рук для продавцов и клиентов", - резюмировал политик.