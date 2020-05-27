Верховный суд разрешил отдавать долги услугами и вещами

Пленум Верховного суда России подготовил проект постановления, разъясняющего, как прекращать обязательства. Если долг стал непосильным, стороны могут договориться. На каких условиях: сказано в проекте постановления пленума.

Например, закон разрешает решить вопрос с помощью отступных. Как напомнил Верховный суд, "по соглашению сторон обязательство может быть прекращено предоставлением отступного - уплатой денежных средств или передачей иного имущества". При этом должник вполне может предложить сделать что-то своими руками в счет долга.

"Правила об отступном не исключают, что в качестве отступного будут выполнены работы, оказаны услуги или осуществлено иное предоставление, - подчеркивается в документе. - Стороны вправе согласовать условие о предоставлении отступного на любой стадии существования обязательства, в том числе до просрочки его исполнения".

Иными словами: чувствуешь, что вот-вот и платить станет невмоготу, можно идти к кредитору и предлагать отступные. Возможно, он согласится списать долг за вспаханный должником огород или штукатурку стен в офисе.

Как отметил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, вопросы исполнения обязательств приобретают особую актуальность в нынешнее время, когда у многих возникли экономические трудности и в судах ожидается рост споров, связанных именно с исполнением обязательств.

"С другой стороны, эту тему можно назвать вечной, так как и в период экономического роста, и в период трудностей будут споры по соблюдению обязательств", - говорит председатель правления АЮР.

Он подчеркнул, что подготовленный проект детально разъясняет правовые механизмы, которыми могут воспользоваться должники, чтобы урегулировать свои отношения с кредитором.

"Например, при невозможности исполнить обязательства в качестве отступного может быть предложено имущество. Но, как поясняет проект постановления, если предложенное отступное не соответствует соглашению сторон, а при отсутствии специальных указаний в соглашении - обычно предъявляемым требованиям, кредитор вправе отказаться от приемки ненадлежащего отступного, предложенного должником, и воспользоваться средствами защиты, установленными законом или договором на случай нарушения первоначального обязательства", - пояснил Владимир Груздев.

Иначе говоря, если кредитор попытается предоставить некачественную вещь, то кредитор вправе ее отклонить. К тому же у кредитора есть право отказаться брать "натурой". Допустим, в расчетах граждан с гражданами, или компаний с компаниями иногда можно договориться об отступных в натуральной форме. Но вряд ли такое предложение будет интересно, скажем, банкирам. Как замечает советник Федеральной палаты адвокатов России Александр Боломатов, невозможно обязать банки принять имущество в качестве отступных.

"Все основания прекращения обязательств, за исключением ликвидации юрлица, являются предметом соглашения сторон, - сказал он. - Так что требуется согласие сторон. Четкие законодательные установления и судебные позиции в данной сфере защищают стороны и стабильность оборота. Собственно, потому и нельзя обязать принять банк иное имущество, а не деньги, в качестве оплаты по кредиту без согласия на то банка. А банки крайне редко имеют дело с чем-то иным, кроме денег. У банков нет инфраструктуры для эффективной реализации, например, движимого имущества. Потому банки не соглашаются с принятием в качестве исполнения по денежному обязательству движимого имущества".

Также Александр Боломатов назвал интересным прямое указание того, что отказ от иска или части исковых требований по спору об исполнении обязательства сам по себе не означает прощение долга и не влечет прекращения обязательства.

В свою очередь, адвокат Вячеслав Голенев обратил внимание, что документ прописал правила прощения долгов. Скидки по процентам и полное прощение не должны автоматически считать долг подарком, а значит, нельзя начислять на гражданина налоги, если ему из-за финансовых трудностей скостили долг. Проект постановления будет доработан редакционной комиссией.