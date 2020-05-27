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27.05.2020 12:40
Рубрика: В мире

Видео: Убийство полицией афроамериканца привело к беспорядкам в США

Текст: Александр Гасюк

Новый случай шокирующего насилия со стороны полиции США по отношению к афроамериканцу вызвал взрыв общественного негодования и массовые беспорядки. Они быстро переросли в столкновения и погромы, в ходе которых в полицейские машины полетели камни и бутылки.

Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
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Такая неконтролируемая реакция со стороны жителей города Миннеаполис последовала на жесткое задержание в минувший понедельник американскими правоохранителями 46-летнего местного жителя по имени Джордж Флойд. Сидящего в своей машине гражданина, показавшегося полицейским подозрительным, выволокли из автомобиля и надели наручники. При этом, укладывая безоружного и не сопротивляющегося Флойда на асфальт, четыре офицера применили к нему явно выходящие за рамки необходимого силовые методы и целенаправленно наступили ему коленом на шею.

"Я не могу дышать", - в течение нескольких минут хрипел задержанный, после чего потерял сознание и позже умер в больнице.

Трагический инцидент смертельного ареста оказался снят на видео многочисленными свидетелями произошедшего, после чего ролики немедленно распространились по интернету. Очевидное превышение своих полномочий сотрудниками полиции по отношению к представителю "цветного" населения США в буквальном смысле взорвало соцсети, вновь обострив застарелую, но чрезвычайно болезненную проблему расовой дискриминации чернокожих в американском обществе.

Происшествие привлекло внимание ФБР, сотрудники которого уже начали расследование в отношении проявивших неоправданную жестокость полицейских. Их, кстати, быстро отстранили от выполнения служебных обязанностей, заявил мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрэй. "Быть черным в Америке не должно быть смертным приговором", - заявил градоначальник.

Впрочем, такая реакция властей явно не удовлетворила население Миннеаполиса. Накануне толпа собралась у местного отделения полиции, разбив вдребезги его двери и забросав здание и стоящие рядом полицейские машины камнями и бутылками. В ответ правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

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Напомним, что темнокожие граждане США гораздо чаще попадают в полицейские сводки "убийственных задержаний", чем белое население Америки. Так, при совершенно аналогичных обстоятельствах в 2014 году при аресте в Нью-Йорке был насмерть задушен другой афроамериканец - он также безрезультатно умолял офицеров дать ему дышать.

В том же году, массовые беспорядки в городе Фергюсон спровоцировало убийство полицией 18-летнего чернокожего Майкла Брауна, который был хладнокровно застрелен, несмотря на то, что поднял руки вверх и был без оружия. Волнения начались после того, как социальные сети распространили информацию о том, что Браун был убит на расовой почве. Размах погромов, в ходе которых бунтовщики начали стрелять по полиции, вынудил власти штата Миссури ввести в Фергюсоне комендантский час и привлечь к стабилизации обстановки в городе национальную гвардию.

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