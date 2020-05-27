Владимир Путин объявил о новых мерах поддержки занятости

Ситуация на рынке труда требует срочных, выверенных и неотложных действий. Нельзя ждать, когда все само собой наладится, "когда мотор экономики заработает на полную мощность", заявил Владимир Путин в среду на совещании, посвященном ситуации на рынке труда.

"Внимание к ситуации на рынке труда, к проблемам граждан, столкнувшихся с безработицей, должно быть максимальным на всех уровнях власти", - заявил на совещании глава государства. Сохранение рабочих мест, доходов российских семей с самого начала борьбы с эпидемией стали важнейшими приоритетами, напомнил Владимир Путин. По его словам, это справедливый принцип: на первом месте всегда и везде должны быть люди. Количество официально зарегистрированных безработных в России растет, сейчас - 1,9 млн человек. В приоритете государства - сохранение коллективов и зарплат. Путин призвал чиновников и губернаторов действовать ответственно, с полной отдачей. "Это важнейшее направление нашей работы. Разбираться нужно и вникать в проблему каждого человека, который обратился за помощью, особенно людей старшего и предпенсионного возраста, а также тех, кто только начинает свою профессиональную карьеру, - выпускников", - заметил президент.

Внимание к ситуации на рынке труда, к проблемам граждан, столкнувшихся с безработицей, должно быть максимальным на всех уровнях власти

Ситуация на рынке труда требует срочных, выверенных и неотложных действий. Президент предупредил: нельзя ждать, когда все само собой наладится, "когда мотор экономики заработает на полную мощность", предупредил президент. Владимир Путин поддержал предложения минтруда, поручив реализовать их в самое ближайшее время.

Первое: продлить выплаты пособия по безработице гражданам, которые в период после 1 марта утратили на него право в связи с истечением срока, до 1 октября.

Второе: распространить выплаты на детей - по три тысячи рублей в месяц - и на родителей, которые потеряли работу до 1 марта.

Третье: установить пособие по безработице для индивидуальных предпринимателей, которым после 1 марта пришлось прекратить деятельность, по верхней планке - 12 130 рублей - в течение 3 месяцев.

Четвертое: утроить с 1 мая пособие тем, у кого нет подтвержденного дохода, достаточного стажа или они не были официально трудоустроены, - до 4,5 тысячи рублей и выплачивать 3 месяца.

"Деньги просчитаны, ресурсы имеются, прошу правительство в самые сжатые сроки подготовить необходимую нормативную базу и отработать предложения с регионами", - указал Владимир Путин.

Премьер-министр Михаил Мишустин рассказал о дополнительных мерах по поддержке рынка труда. Одна из важных - продление выплаты пособия по безработице. При этом необходимо увеличить минимальный размер пособия для всех, а не только для тех, кто лишился заработка из-за коронавируса. "Целесообразно было бы также, чтобы индивидуальные предприниматели, потерявшие работу, получали такое же пособие в этот сложный период", - добавил премьер-министр.

Существенный рост безработицы - общемировой тренд, но благодаря мерам поддержки удалось избежать кратного роста этого показателя, сказал министр труда и соцзащиты Антон Котяков. "Ситуация на рынке труда России лучше, чем в ряде развитых стран", - сравнил он. Стабилизация ожидается только в четвертом квартале, а пик безработных придется на третий квартал, заявил министр. Президент удивился: ведь наибольшее снижение численности занятых произошло в строительстве - но стройки уже заработали, следом идут гостиницы и общепит - но сейчас тоже начинается открытие этих предприятий. Котяков пояснил, что дело в инертности рынка труда: влияние ограничений, которые накладывались на предприятия, проявятся примерно через два месяца.