В период самоизоляции увеличился спрос на алкоголь, и в числе причин - не только вынужденное безделье, но и мифы о том, что алкоголь способен защитить от коронавируса, заявил главный внештатный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения РФ Евгений Брюн на онлайн-конференции, организованной МИА "Россия сегодня".

Переносить невзгоды и одиночество, как это делал Гоша (он же Гога, он же Георгий Иванович) из культового фильма "Москва слезам не верит" - не выход. Фото: Мосфильм

Он пояснил, что в качестве дезинфицирующего наружного средства спирт эффективен, а при употреблении внутрь его свойства дезинфекции быстротечны, и в этом случае от алкоголя больше вреда, чем пользы. "Тем более ни в коем случае нельзя употреблять алкоголь с лекарствами. Это может привести к необратимым последствиям, в том числе - смертельному исходу", - сказал он.

Брюн отметил, что у 15-20% россиян есть склонность к формированию зависимости от алкоголя, а некоторым пить вообще противопоказано из-за отсутствия в организме ферментов, отвечающих за расщепление алкоголя. Алкоголь может стать причиной острой внезапной смерти от остановки сердца, а также оказывать медленное токсическое воздействие на внутренние органы человека. "У более 15% пациентов, которые обращаются в больницы, проблемы с алкоголем", - отметил Брюн. Злоупотребление алкоголем увеличивает стресс и тревожность, способствует росту домашнего насилия, а от отравления спиртосодержащими напитками в течение года умирают 5-6 тысяч человек трудоспособного возраста. При этом точное количество смертей, причиной которых становится алкоголизм, неизвестно.

"Мониторинг причин смертности очень проблематичен и сложен. Далеко не всегда ставится диагноз, ассоциированный со злоупотреблением алкоголем. Особенно в случаях острых смертей у людей, которые никогда не обращались к наркологам", - пояснил врач.

Брюн назвал четыре принципа, которых следует придерживаться в борьбе с алкоголизмом: снижение доступности алкоголя по месту продажи, сокращение времени продажи, повышение цены на крепкий алкоголь и введение запрета на продажу алкоголя лицам младше 21 года.

Главный психиатр-нарколог пояснил, что алкоголь особенно опасен для молодых людей с неокрепшей психикой, а в 18 лет многие только школу оканчивают. Он уверен, что возрастной ценз на продажу спиртсодержащей продукции необходимо повышать.