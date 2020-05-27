Из-за пандемии коронавируса выпускники-2020 лишены традиционного школьного бала

Последний звонок в конце мая и выпускной бал в конце июня - замечательные традиции, которым десятки лет. Сейчас из-за пандемии от многих традиций и привычек приходится отказываться. Власти ищут варианты, чтобы церемония прощания со школой все-таки состоялась, пусть даже и в сентябре. Наш вопрос читателям: каким был ваш школьный выпускной?

Конечно, каждый школьник мечтает о таком выпускном: с лучшими друзьями, цветами и шарами... Но жизнь порой вносит свои коррективы. Роман Щербенков

Тамара Лисицкая, литератор, радиоведущая, Минск:

- Мой выпускной прошел душевно. Танцевать, правда, практически не могла - впервые надела туфли на каблуках. А потом мы еще всем классом пошли гулять вдоль Чижовского водохранилища: старалась присесть на каждой скамеечке, чтобы дать ногам отдохнуть. Но атмосфера все равно была очень романтичная: песни под гитару, созерцание воды, встреча рассвета.

Антонина Попова, библиотекарь, Ростов-на-Дону:

- Концерт, танцы, а потом до утра катались на яхте по Дону. Домой полдороги шла пешком на "ходулях", которые смастерил умелец из солнечной Армении. Очень красивые были босоножки: деревянная платформа, высоченный каблук. Все это в нарисованных выжигателем узорах, покрыто лаком и морилкой, сверху - тоненькие перепонки из белой кожи. Платье шила сама из белоснежного шифона.

Олег Жданкин, директор Гродненского зоопарка:

- Обычным, с танцами в школе - в 1981 году я оканчивал СШ № 13 в Гродно, со встречей рассвета на мосту через Неман. Конечно, никаких ресторанов тогда не заказывали. Но все прошло интересно и весело. И я был молодой… Это было светлое время, полное надежд и радужных представлений о будущем.

Илона Сорокина, директор Могилевской областной библиотеки:

- Для выпускного вечера мы все готовили сами: сценарий, номера, украшения. Отдельная история - покупка платья и туфель. Моя бабушка жила в Кличевском районе в деревне, и купить мне наряд мы смогли только в райцентре. А школьный вальс я танцевала с папой. Потом всем классом пошли встречать рассвет к ДК "Химволокно". Там всю ночь работали карусели и нас катали бесплатно.

Алла Гаврилова, дизайнер, Санкт-Петербург:

- В классах накрыли столы, был концерт. Таких торжеств, как сейчас, у нас не было. И такой расслабленности, как у нынешних выпускников, тоже. В нашем классе несколько человек даже не остались на концерт, ушли заниматься с репетиторами сразу после получения аттестатов.

Полина Донцова, студентка Ростовского филиала ВГИК:

- Я решила, что пойду только на вручение аттестата, а деньги потрачу на что-то более полезное и приятное. Поэтому после торжественной части вместо ресторана отправилась на фотосессию, о которой давно мечтала, а потом мы с подружками поехали в аквапарк.

Владимир Елецких, краевед, Воронеж:

- Выпускного у нас в 1964 году не было: я ж деревенский, вся наша школа - один коридор. Восемь классов окончил... Не помню, чтобы мы как-то специально отмечали окончание школы, не было тогда такой установки.