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27.05.2020 08:39
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Врачи назвали основные симптомы появления сахарного диабета

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), с 1980 года число страдающих от сахарного диабета во всем мире увеличилось в четыре раза и достигло 422 миллионов человек.

Например, в США от заболевания страдает более десяти процентов населения, отметили американские медики.

Фото: pixabay.com
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Врачи выделили десять возможных симптомов сахарного диабета. Болезнь может проявляться чрезмерной жаждой, сухостью кожи, медленным заживлением ран, частыми инфекциями, постоянной усталостью, онемением рук и ног, необъяснимой потерей веса, ухудшением зрения, сильным чувством голода и частым мочеиспусканием.

Согласно результатам последнего масштабного исследования американских медиков, которое было представлено в прошлом году, 18% молодых людей в возрасте от 12 до 18 лет и 24% людей в возрасте от 19 до 34 лет в США имеют преддиабет - пограничное состояние, когда организм уже не функционирует нормально, но нарушения еще не достигли стадии болезни. Одна из причин развития недуга - распространение ожирения.

Общество Здоровье Диабет: профилактика и диета

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