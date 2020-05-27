Врачи назвали основные симптомы появления сахарного диабета

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), с 1980 года число страдающих от сахарного диабета во всем мире увеличилось в четыре раза и достигло 422 миллионов человек.

Например, в США от заболевания страдает более десяти процентов населения, отметили американские медики.

Врачи выделили десять возможных симптомов сахарного диабета. Болезнь может проявляться чрезмерной жаждой, сухостью кожи, медленным заживлением ран, частыми инфекциями, постоянной усталостью, онемением рук и ног, необъяснимой потерей веса, ухудшением зрения, сильным чувством голода и частым мочеиспусканием.

Согласно результатам последнего масштабного исследования американских медиков, которое было представлено в прошлом году, 18% молодых людей в возрасте от 12 до 18 лет и 24% людей в возрасте от 19 до 34 лет в США имеют преддиабет - пограничное состояние, когда организм уже не функционирует нормально, но нарушения еще не достигли стадии болезни. Одна из причин развития недуга - распространение ожирения.