ВВП Франции может упасть на 20 процентов во втором квартале 2020 года

Национальное статистическое агентство Франции Insee сообщило, что во втором квартале 2020 года ВВП Франции может сократиться примерно на 20 процентов, поскольку меры по изоляции, введенные в марте, привели к уменьшению экономической активности в стране.

По данным экспертов, французская экономика работала "примерно на четыре пятых своего докризисного уровня", а экономическая деятельность немного возобновилась лишь после смягчения ограничительных мер во Франции, предпринятых 11 мая. Также улучшился индекс потребительского доверия после его резкого падения, зафиксированного в апреле, когда режим изоляции во Франции действовал уже месяц, сообщает AFP.

Индекс потребительского доверия, отметили в Insee, упал на два пункта до 93 пунктов в мае после падения на пять пунктов в предыдущем месяце. Индекс рассчитывается так, что цифра в 100 рассчитывается как его долгосрочный показатель. Тем не менее, по оценке экспертов, домохозяйства демонстрируют заметный пессимизм в отношении экономического положения Франции.

С другой стороны, как отметили в Insee, индекс делового доверия незначительно вырос до 59 пунктов после того, как в апреле он упал до 53 пунктов, что является самым низким показателем с тех пор, как национальное статистическое агентство Франции начало рассчитывать индекс в 1980 году. "Индикаторы будущей активности перестали падать, но заявления властей о перспективах экономики страны остаются мрачными", - заключили эксперты агентства.