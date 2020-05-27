Новости

У Овечкина родился второй сын 11:49
Резидент Фонда "Сколково" занял второе место в международном конкурсе 11:49
На берег Австралии выбросило тысячи масок с накренившегося сухогруза 11:47
Певица Пелагея подала на развод с хоккеистом Телегиным 11:47
Опрос: Большинство студентов довольны дистанционным образованием 11:46
Видео: F-35 едва не упал в воду после взлета с авианосца 11:40
ВВП Франции может упасть на 20 процентов во втором квартале 2020 года 11:38
Премьера триллера Эдгара Райта "Прошлой ночью в Сохо" перенесена 11:36
Новый видеосервис HBO Max запускается 27 мая 11:33
Отопление в Подмосковье отключат 28 мая 11:32
Магистрантка БГУ признана лучшим молодым ученым в СНГ 11:32
В Дагестан отправили 20 тысяч экспресс-тестов на коронавирус 11:31
В Севастополе корабль-музей "Сметливый" передадут парку "Патриот" 11:29
Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi рассказал, как будет выживать 11:26
"Аэроэкспресс" в июне снизит стоимость билетов 11:26
Полиция разогнала вечеринку в доме британского депутата 11:23
Прокуратура выяснила причину вспышки коронавируса в пермской больнице 11:23
Десятый сезон "Американской истории ужасов" не выйдет в 2020 году 11:17
Новый вид волонтерства набирает популярность в столице 11:11
В Орловском доме малютки обнаружили очаг COVID-19 11:11
Половина канадцев считают, что их правительство скрывает данные о COVID-19 11:09
В Краснодаре без масок не пустят в общественный транспорт 11:09
В Москве более 80% вновь выявленных случаев коронавируса - у людей младше 65 лет 11:05
Германия открывает выезд в 31 страну на период летних отпусков 11:05
Аэропорт Внуково начинает поэтапный выход из режима ограничений 11:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем нужно тестирование на иммунитет к коронавирусу
Зачем нужно тестирование на иммунитет к коронавирусу
В России с 1 июня начнут снимать ограничения для внутреннего туризма
В России с 1 июня начнут снимать ограничения для внутреннего туризма
Видеоинтервью: Как Роспатент борется с коронавирусом и помогает изобретателям
Видеоинтервью: Как Роспатент борется с коронавирусом и помогает изобретателям
27.05.2020 11:38
Рубрика: В мире

ВВП Франции может упасть на 20 процентов во втором квартале 2020 года

Текст: Максим Макарычев

Национальное статистическое агентство Франции Insee сообщило, что во втором квартале 2020 года ВВП Франции может сократиться примерно на 20 процентов, поскольку меры по изоляции, введенные в марте, привели к уменьшению экономической активности в стране.

Фото: iStock
Во Франции коронавирус ударил по картофелеводам и пивоварам

По данным экспертов, французская экономика работала "примерно на четыре пятых своего докризисного уровня", а экономическая деятельность немного возобновилась лишь после смягчения ограничительных мер во Франции, предпринятых 11 мая. Также улучшился индекс потребительского доверия после его резкого падения, зафиксированного в апреле, когда режим изоляции во Франции действовал уже месяц, сообщает AFP.

Индекс потребительского доверия, отметили в Insee, упал на два пункта до 93 пунктов в мае после падения на пять пунктов в предыдущем месяце. Индекс рассчитывается так, что цифра в 100 рассчитывается как его долгосрочный показатель. Тем не менее, по оценке экспертов, домохозяйства демонстрируют заметный пессимизм в отношении экономического положения Франции.

С другой стороны, как отметили в Insee, индекс делового доверия незначительно вырос до 59 пунктов после того, как в апреле он упал до 53 пунктов, что является самым низким показателем с тех пор, как национальное статистическое агентство Франции начало рассчитывать индекс в 1980 году. "Индикаторы будущей активности перестали падать, но заявления властей о перспективах экономики страны остаются мрачными", - заключили эксперты агентства.

В мире Европа Франция

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Оператор "Северного потока-2" отреагировал на угрозу новых санкций
В Москве изменилась пропускная система
Перехват американского самолета-шпиона российским Су-35 попал на видео
Из бюджета могут выделить дополнительные средства на выплаты медикам
Минкомсвязь опубликовала график вывозных рейсов до 6 июня
МИД разъяснил суть Договора по открытому небу, из которого вышли США
Каким будет пляжный отдых в Европе из-за пандемии