Выпущены тесты, определяющие степень иммунитета к COVID-19

Научно исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи разработана уникальная тест-система, позволяющая выявлять потенциальных доноров плазмы крови для лечения пациентов с COVID-19, сообщили в пресс-службе Минздрава. Её особенность в том, что она показывает степень иммунного ответа переболевшего человека. С помощью неё можно также определять стадию заболевания и прогнозировать ход течения болезни.

"Тест-системы проверены Росздравнадзором в соответствии с законодательством и запущены в обращение", - следует из сообщения.

В министерстве подчеркнули, что сегодня существует много самых разных тестов для диагностики новой коронавирусной инфекции, однако российские диагностические системы считаются одними из самых точных в мире. Над ними работали ученые из научных учреждений Минздрава, Роспотребнадзора, Российской академии наук и Федерального медико-биологического агентства.