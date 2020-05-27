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Вышел первый трейлер фильма "Майор Гром: Чумной Доктор"

Новости
    27.05.2020, 18:40
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Издательство Bubble и онлайн-кинотеатр Кинопоиск HD выбрали своеобразный способ представить фильм "Майор Гром: Чумной Доктор".

Фото: www.kinopoisk.ru
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Вместо трейлера в назначенное время стартовало прямое включение из студии, в ходе которого авторы проекта долго и обстоятельно рассказывали зрителям о процессе создания картины.

В самом конце часовой трансляции был представлен трейлер, в котором аудиторию знакомят с персонажами и сюжетной завязкой.

Кинолента является экранизацией одноименной серии комиксов, рассказывающей о приключениях полицейского из Санкт-Петербурга, которому противостоит Чумной Доктор - преступник в маске.

В фильме снимались Тихон Жизневский, Любовь Аксёнова, Алексей Маклаков, Александр Сетейкин, Сергей Горошко и другие.

Режиссер Олег Трофим (первый "Лёд").

Премьера назначена на 2021 год, пока без конкретной даты.

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