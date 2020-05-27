Вышел трейлер первого фильма по российским комиксам

Девиз российской компании Bubble Studios "Страна должна знать своих супергероев". В соответствие с этими словами, компания снимает первый полнометражный фильм по мотивам комикс-бестселлера "Майор Гром: Чумной доктор". Сегодня состоялась премьера трейлера картины. И представляли его очень любопытно - как прежде не делал никто: за несколько дней сделали анонс трейлера и распространили тизер трейлера. Дата премьеры трейлера изначально была назначена на 27 мая. Но до этого прошла часовая презентация - сразу на трех ресурсах в Сети: на сайте Чумнойдоктор.онлайн, в группе издательства Bubble в VK, а также в группе VK КиноПоиска.

Вели прямой эфир креативный продюсер фильма Роман Котков и Любовь Аксенова, сыгравшая главную женскую роль - журналистку Юлю Пчелкину. Своими впечатлениями от съемок поделились актеры Тихон Жизневский (майор Игорь Гром), Александр Сетейкин, Михаил Евланов, Алексей Маклаков, Сергей Горошко и Олег Чугунов.

Добавим факты о съемочной команде фильма. Режиссер - Олег Трофим, известный по первой картине "Лед"). Сценаристы: Артем Габрелянов, Роман Котков, Евгений Еронин, Владимир Беседин, Александр Ким, Валентина Тронова, Николай Титов. Продюсеры: Артем Габрелянов, Михаил Китаев, Ольга Филипук, Роман Котков.

Главный герой картины - майор полиции Игорь Гром известен всему Санкт-Петербургу своим пробивным характером и непримиримой позицией по отношению к преступникам всех мастей. Синопсис рассказывает о том, что неимоверная сила, аналитический склад ума и неподкупность - все это делает майора Грома идеальным полицейским, не знающим преград. Но все резко меняется с появлением человека в маске Чумного Доктора. Заявив, что его город "болен чумой беззакония", он принимается за "лечение", убивая людей, которые в свое время ушли от наказания при помощи денег и высокого статуса в обществе. Общество взбудоражено. Полиция бессильна. Игорь впервые сталкивается с трудностями в расследовании, от итогов которого может зависеть судьба всего города…

По трейлеру видно, что на фильм не пожалели средств. Съемки велись в Санкт-Петербурге с применением новейших технологий. Чумной Доктор выглядит весьма актуальным во времена пандемии персонажем. А Майора Грома можно сравнить с Железным человеком - популярным персонажем американских комиксов.

Справка "РГ"

"Майор Гром" - самый популярный и успешный комикс в России. За восемь лет он перешагнул планку в 100 номеров и 25 книг общим тиражом более 1 000 000 копий, став национальным бестселлером с огромной базой фанатов по всей стране. В 2017 году по мотивам комикса Bubble Studios (подразделение издательства Bubble) был снят короткометражный фильм, представленный на крупнейшем мировом фестивале поп-культуры Comic-Con в Сан-Диего (США, Калифорния). "РГ" писала об этом фильме - он также был представлен на крупнейших мировых кинорынках, в частности, на рынке EFM, который проходит в рамках Берлинского международного кинофестиваля.