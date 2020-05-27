Новости

В Москве задержан адвокат по делу о крупном мошенничестве 19:23
Путин обсудил ситуацию на рынке нефти с наследным принцем Саудовской Аравии 19:04
Путин поручил разобраться с ростом безработицы в ряде регионов 18:52
Нижегородским медикам доплатят за КТ-обследования пациентов с COVID-19 18:42
В Идлибе во время проезда турецкого военного конвоя произошел взрыв 18:41
Вышел первый трейлер фильма "Майор Гром: Чумной Доктор" 18:40
Спасатели нашли получившего в лесу травму москвича 18:36
На Кубани начнут тестировать на коронавирус домашних животных 18:25
Президент обсудил сотрудничество двух стран с финским коллегой 18:22
Вышел трейлер первого фильма по российским комиксам 18:22
Собянин утвердил меры поддержки медорганизаций и киосков "Печать" 18:20
Старт сезона в КХЛ намечен на 2 сентября 18:18
Кабмин расширил доступ аграриев к льготным кредитам 18:15
В Смоленске нашли ядро 1812 года 18:15
У главы Удмуртии выявили коронавирус 18:14
Минтруд предлагает платить бывшим ИП максимальное пособие по безработице 18:05
Минтруд спрогнозировал пик по числу безработных в 2020 году 18:04
Эпидемиологи нашли еще один способ передачи коронавируса 18:04
Компании со статусом "Московский инвестор" получат налоговые льготы 18:03
Минтруд предложил общественные работы для поддержания занятости 18:00
Пожарившим на Вечном огне сосиски петербуржцам ужесточили статью 17:59
Актер из "Индианы Джонса" Дмитрий Дьяченко умер от передозировки 17:58
В Софии обнаружили 300 килограммов кокаина 17:55
Путину предложили распространить доплату на детей на всех безработных 17:50
В Москве запретили продавать алкоголь в барах и кафе меньше 20 кв.м. 17:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" покажет круглый стол на тему: "Политика санкций в эпоху COVID-19"
"РГ" покажет круглый стол на тему: "Политика санкций в эпоху COVID-19"
В России с 1 июня начнут снимать ограничения для внутреннего туризма
В России с 1 июня начнут снимать ограничения для внутреннего туризма
Видеоинтервью: Как Роспатент борется с коронавирусом и помогает изобретателям
Видеоинтервью: Как Роспатент борется с коронавирусом и помогает изобретателям
27.05.2020 18:22
Рубрика: Культура

Вышел трейлер первого фильма по российским комиксам

Текст: Сусанна Альперина

Девиз российской компании Bubble Studios "Страна должна знать своих супергероев". В соответствие с этими словами, компания снимает первый полнометражный фильм по мотивам комикс-бестселлера "Майор Гром: Чумной доктор". Сегодня состоялась премьера трейлера картины. И представляли его очень любопытно - как прежде не делал никто: за несколько дней сделали анонс трейлера и распространили тизер трейлера. Дата премьеры трейлера изначально была назначена на 27 мая. Но до этого прошла часовая презентация - сразу на трех ресурсах в Сети: на сайте Чумнойдоктор.онлайн, в группе издательства Bubble в VK, а также в группе VK КиноПоиска.

Фото: kinopoisk.ru
Опубликовано полное расписание премьер кинокомиксов DC

Вели прямой эфир креативный продюсер фильма Роман Котков и Любовь Аксенова, сыгравшая главную женскую роль - журналистку Юлю Пчелкину. Своими впечатлениями от съемок поделились актеры Тихон Жизневский (майор Игорь Гром), Александр Сетейкин, Михаил Евланов, Алексей Маклаков, Сергей Горошко и Олег Чугунов.

Добавим факты о съемочной команде фильма. Режиссер - Олег Трофим, известный по первой картине "Лед"). Сценаристы: Артем Габрелянов, Роман Котков, Евгений Еронин, Владимир Беседин, Александр Ким, Валентина Тронова, Николай Титов. Продюсеры: Артем Габрелянов, Михаил Китаев, Ольга Филипук, Роман Котков.

Главный герой картины - майор полиции Игорь Гром известен всему Санкт-Петербургу своим пробивным характером и непримиримой позицией по отношению к преступникам всех мастей. Синопсис рассказывает о том, что неимоверная сила, аналитический склад ума и неподкупность - все это делает майора Грома идеальным полицейским, не знающим преград. Но все резко меняется с появлением человека в маске Чумного Доктора. Заявив, что его город "болен чумой беззакония", он принимается за "лечение", убивая людей, которые в свое время ушли от наказания при помощи денег и высокого статуса в обществе. Общество взбудоражено. Полиция бессильна. Игорь впервые сталкивается с трудностями в расследовании, от итогов которого может зависеть судьба всего города…

По трейлеру видно, что на фильм не пожалели средств. Съемки велись в Санкт-Петербурге с применением новейших технологий. Чумной Доктор выглядит весьма актуальным во времена пандемии персонажем. А Майора Грома можно сравнить с Железным человеком - популярным персонажем американских комиксов.

Справка "РГ"

"Майор Гром" - самый популярный и успешный комикс в России. За восемь лет он перешагнул планку в 100 номеров и 25 книг общим тиражом более 1 000 000 копий, став национальным бестселлером с огромной базой фанатов по всей стране. В 2017 году по мотивам комикса Bubble Studios (подразделение издательства Bubble) был снят короткометражный фильм, представленный на крупнейшем мировом фестивале поп-культуры Comic-Con в Сан-Диего (США, Калифорния). "РГ" писала об этом фильме - он также был представлен на крупнейших мировых кинорынках, в частности, на рынке EFM, который проходит в рамках Берлинского международного кинофестиваля.

Культура Кино и ТВ Наше кино Кино и ТВ с Сусанной Альпериной РГ-Видео

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Минтруд предложил утроить пособие по безработице
Россиянам назвали примерные сроки возобновления поездок за границу
Перехват американского самолета-шпиона российским Су-35 попал на видео
Принят закон о дистанционном обучении при ЧС
В Москве изменилась пропускная система
Алексей Левыкин: Сейчас интерес к "микроистории" растет
Какие премьеры посмотреть в Сети, не дожидаясь открытия кинотеатров