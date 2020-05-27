Вышла новая версия Windows 10

Компания Microsoft выпустила крупное обновление для операционной системы Windows 10. Новая версия получила название Windows 10 May 2020 Update. Об этом сообщает портал The Verge.

Главным нововведением в майском обновлении стала вторая версия подстистемы Windows for Linux 2 с встроенным Linux-ядром. Отмечается, что ядро будет полноценно обновляться через Windows Update, а пользователи смогут собрать его собственную версию и использовать в WSL 2.

WSL 2 способна полноценно работать с Linux-приложениями, а пользователи могут открывать их прямо в системе наравне с обычными Windows-программами. В Microsoft обещают, что WSL 2 будет поддерживать видеокарты точно также, как и в самой Windows 10.

Чтобы переставить операционную систему раньше было необходимо создавать накопитель с образом Windows 10 или восстанавливать ее из резервной копии. Теперь вернуть "десятку" к исходному состоянию можно просто загрузив ее из облака. При этом система загружает ту же версию системы, что была на устройстве: пользователю не нужно тратить время на установку апдейтов.

Разработчики снизили нагрузку на диски и процессор при индексации файлов, и исправили проблемы с производительностью поиска. В новой версии алгоритм файлов будет быстрее. Когда система и жёсткий диск сильно загружены или пользователь работает, индексатор не создает дополнительной нагрузки. В "Проводнике" появился онлайн-поиск по аккаунту OneDrive и расширенный поиск по непроиндексированным папкам. Чтобы к нему перейти, нужно нажать Enter.

Все необязательные и крупные обновления собрали в меню "Посмотреть необязательные обновления". Оно находится в "Центре обновления Windows". Пользователь может самостоятельно выбрать, что именно ему установить. Обновился и голосовой помощник - Cortana. Он стал самостоятельным приложением, которое устанавливается через "Магазин Windows".

Новая версия "десятки" содержит новый драйвер дисплея, который улучшает производительность в играх, частоту обновления при использовании нескольких мониторов одновременно, и улучшает вывод сигнала. Windows 10 May 2020 Update можно будет скачать в ближайшие несколько недель через "Центр обновления Windows" бесплатно.