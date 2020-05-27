За сутки в России подтверждено 8338 случаев COVID-19 в 85 субъектах

За минувшие сутки в России подтверждено 8338 случаев COVID-19 в 85 субъектах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за коронавирусом, среди них 40,80% у людей без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: Москва - 2140 Московская область - 793 Санкт-Петербург - 387 Свердловская область - 235 Нижегородская область - 231 Ростовская область - 203 Республика Дагестан - 161 Красноярский край - 142 Самарская область - 135 Тульская область - 104 Калужская область - 101 Брянская область - 98 Новосибирская область - 97 Архангельская область - 95 Республика Башкортостан - 91 Пензенская область - 88 Кабардино-Балкарская Республика - 87 Волгоградская область - 86 Смоленская область - 84 Республика Саха (Якутия) - 84 Ярославская область - 82 Орловская область - 81 Рязанская область - 81 Краснодарский край - 80 Белгородская область - 79 Тамбовская область - 77 Вологодская область - 75 Ханты-Мансийский АО - 75 Чувашская Республика - 73 Липецкая область - 72 Ставропольский край - 72 Курская область - 71 Ульяновская область - 70 Челябинская область - 70 Иркутская область - 70 Алтайский край - 69 Кировская область - 68 Саратовская область - 68 Хабаровский край - 67 Воронежская область - 62 Республика Бурятия - 59 Забайкальский край - 59 Республика Тыва - 58 Ленинградская область - 56 Владимирская область - 55 Республика Татарстан - 54 Оренбургская область - 54 Республика Северная Осетия - 53 Ямало-Ненецкий АО - 51 Мурманская область - 49 Ивановская область - 47 Тверская область - 46 Новгородская область - 46 Республика Коми - 44 Калининградская область - 44 Пермский край - 44 Приморский край - 44 Республика Марий Эл - 43 Республика Мордовия - 43 Тюменская область - 42 Омская область - 42 Республика Калмыкия - 41 Республика Ингушетия - 40 Карачаево-Черкесская Республика - 39 Республика Адыгея - 38 Астраханская область - 38 Томская область - 31 Республика Карелия - 22 Камчатский край - 22 Псковская область - 21 Республика Хакасия - 20 Чеченская Республика - 19 Костромская область - 16 Кемеровская область - 13 Амурская область - 13 Удмуртская Республика - 10 Курганская область - 3 Республика Крым - 3 Ненецкий автономный округ - 2 Сахалинская область - 2 Еврейская АО - 2 Чукотский АО - 2 г. Севастополь - 2 Республика Алтай - 1 Магаданская область - 1 Всего в России зарегистрировано 370 680 случаев (+2,3%) коронавирусной инфекции в 85 субъектах. За последние сутки умер 161 человек: Калужская область - 2

Костромская область - 1

Московская область - 10

Смоленская область - 4

Тверская область - 2

Тульская область - 4

Москва - 73

Республика Коми - 1

Архангельская область - 1

Вологодская область - 1

Новгородская область - 1

Санкт-Петербург - 8

Краснодарский край - 1

Астраханская область - 1

Республика Дагестан - 12

Республика Ингушетия - 5

Кабардино-Балкарская Республика - 4

Карачаево-Черкесская Республика - 1

Ставропольский край - 1

Республика Чувашия - 1

Пермский край - 3

Кировская область - 2

Нижегородская область - 6

Пензенская область - 2

Саратовская область - 5

Свердловская область - 1

Алтайский край - 1

Красноярский край - 1

Новосибирская область - 1

Республика Бурятия - 1

Забайкальский край - 3

Камчатский край - 1 Умерли за весь период пандемии 3 968 человек. За последние сутки выписано из больниц 11 079 выздоровевших: Белгородская область - 58

Брянская область - 103

Владимирская область - 51

Воронежская область - 78

Ивановская область - 48

Калужская область - 105

Костромская область - 46

Курская область - 174

Липецкая область - 42

Московская область - 288

Орловская область - 46

Рязанская область - 87

Смоленская область - 40

Тамбовская область - 35

Тверская область - 26

Тульская область - 148

Ярославская область - 47

Москва - 5839

Республика Коми - 33

Архангельская область - 26

Ненецкий автономный округ - 2

Вологодская область - 9

Калининградская область - 31

Ленинградская область - 71

Мурманская область - 20

Новгородская область - 19

Псковская область - 30

Санкт-Петербург - 714

Республика Адыгея - 7

Республика Калмыкия - 18

Республика Крым - 17

Краснодарский край - 176

Астраханская область - 51

Волгоградская область - 56

Ростовская область - 87

Севастополь - 2

Республика Дагестан - 352

Кабардино-Балкарская Республика - 41

Карачаево-Черкесская Республика - 6

Республика Северная Осетия - Алания - 55

Чеченская Республика - 8

Ставропольский край - 59

Республика Башкортостан - 18

Республика Марий Эл - 62

Республика Мордовия - 15

Республика Татарстан - 134

Удмуртская Республика - 13

Республика Чувашия - 157

Пермский край - 66

Кировская область - 32

Нижегородская область - 253

Оренбургская область - 70

Пензенская область - 116

Самарская область - 92

Саратовская область - 49

Ульяновская область - 35

Курганская область - 5

Свердловская область - 201

Тюменская область - 45

Ханты-Мансийский АО - 34

Ямало-Ненецкий автономный округ - 30

Челябинская область - 64

Республика Алтай - 1

Республика Тыва - 23

Республика Хакасия - 24

Алтайский край - 22

Красноярский край - 36

Иркутская область - 11

Кемеровская область - 8

Новосибирская область - 10

Омская область - 23

Томская область - 20

Республика Бурятия - 37

Республика Саха (Якутия) - 25

Забайкальский край - 30

Приморский край - 92

Амурская область - 20

Магаданская область - 4

Хабаровский край - 44

Еврейская автономная область - 6

Чукотский автономный округ - 1 За весь период выписано 142 208 человек.