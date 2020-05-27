За сутки в России подтверждено 8338 случаев COVID-19 в 85 субъектах

За минувшие сутки в России подтверждено 8338 случаев COVID-19 в 85 субъектах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за коронавирусом, среди них 40,80% у людей без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- Москва - 2140
- Московская область - 793
- Санкт-Петербург - 387
- Свердловская область - 235
- Нижегородская область - 231
- Ростовская область - 203
- Республика Дагестан - 161
- Красноярский край - 142
- Самарская область - 135
- Тульская область - 104
- Калужская область - 101
- Брянская область - 98
- Новосибирская область - 97
- Архангельская область - 95
- Республика Башкортостан - 91
- Пензенская область - 88
- Кабардино-Балкарская Республика - 87
- Волгоградская область - 86
- Смоленская область - 84
- Республика Саха (Якутия) - 84
- Ярославская область - 82
- Орловская область - 81
- Рязанская область - 81
- Краснодарский край - 80
- Белгородская область - 79
- Тамбовская область - 77
- Вологодская область - 75
- Ханты-Мансийский АО - 75
- Чувашская Республика - 73
- Липецкая область - 72
- Ставропольский край - 72
- Курская область - 71
- Ульяновская область - 70
- Челябинская область - 70
- Иркутская область - 70
- Алтайский край - 69
- Кировская область - 68
- Саратовская область - 68
- Хабаровский край - 67
- Воронежская область - 62
- Республика Бурятия - 59
- Забайкальский край - 59
- Республика Тыва - 58
- Ленинградская область - 56
- Владимирская область - 55
- Республика Татарстан - 54
- Оренбургская область - 54
- Республика Северная Осетия - 53
- Ямало-Ненецкий АО - 51
- Мурманская область - 49
- Ивановская область - 47
- Тверская область - 46
- Новгородская область - 46
- Республика Коми - 44
- Калининградская область - 44
- Пермский край - 44
- Приморский край - 44
- Республика Марий Эл - 43
- Республика Мордовия - 43
- Тюменская область - 42
- Омская область - 42
- Республика Калмыкия - 41
- Республика Ингушетия - 40
- Карачаево-Черкесская Республика - 39
- Республика Адыгея - 38
- Астраханская область - 38
- Томская область - 31
- Республика Карелия - 22
- Камчатский край - 22
- Псковская область - 21
- Республика Хакасия - 20
- Чеченская Республика - 19
- Костромская область - 16
- Кемеровская область - 13
- Амурская область - 13
- Удмуртская Республика - 10
- Курганская область - 3
- Республика Крым - 3
- Ненецкий автономный округ - 2
- Сахалинская область - 2
- Еврейская АО - 2
- Чукотский АО - 2
- г. Севастополь - 2
- Республика Алтай - 1
- Магаданская область - 1
Всего в России зарегистрировано 370 680 случаев (+2,3%) коронавирусной инфекции в 85 субъектах.
За последние сутки умер 161 человек:
- Калужская область - 2
- Костромская область - 1
- Московская область - 10
- Смоленская область - 4
- Тверская область - 2
- Тульская область - 4
- Москва - 73
- Республика Коми - 1
- Архангельская область - 1
- Вологодская область - 1
- Новгородская область - 1
- Санкт-Петербург - 8
- Краснодарский край - 1
- Астраханская область - 1
- Республика Дагестан - 12
- Республика Ингушетия - 5
- Кабардино-Балкарская Республика - 4
- Карачаево-Черкесская Республика - 1
- Ставропольский край - 1
- Республика Чувашия - 1
- Пермский край - 3
- Кировская область - 2
- Нижегородская область - 6
- Пензенская область - 2
- Саратовская область - 5
- Свердловская область - 1
- Алтайский край - 1
- Красноярский край - 1
- Новосибирская область - 1
- Республика Бурятия - 1
- Забайкальский край - 3
- Камчатский край - 1
Умерли за весь период пандемии 3 968 человек.
За последние сутки выписано из больниц 11 079 выздоровевших:
- Белгородская область - 58
- Брянская область - 103
- Владимирская область - 51
- Воронежская область - 78
- Ивановская область - 48
- Калужская область - 105
- Костромская область - 46
- Курская область - 174
- Липецкая область - 42
- Московская область - 288
- Орловская область - 46
- Рязанская область - 87
- Смоленская область - 40
- Тамбовская область - 35
- Тверская область - 26
- Тульская область - 148
- Ярославская область - 47
- Москва - 5839
- Республика Коми - 33
- Архангельская область - 26
- Ненецкий автономный округ - 2
- Вологодская область - 9
- Калининградская область - 31
- Ленинградская область - 71
- Мурманская область - 20
- Новгородская область - 19
- Псковская область - 30
- Санкт-Петербург - 714
- Республика Адыгея - 7
- Республика Калмыкия - 18
- Республика Крым - 17
- Краснодарский край - 176
- Астраханская область - 51
- Волгоградская область - 56
- Ростовская область - 87
- Севастополь - 2
- Республика Дагестан - 352
- Кабардино-Балкарская Республика - 41
- Карачаево-Черкесская Республика - 6
- Республика Северная Осетия - Алания - 55
- Чеченская Республика - 8
- Ставропольский край - 59
- Республика Башкортостан - 18
- Республика Марий Эл - 62
- Республика Мордовия - 15
- Республика Татарстан - 134
- Удмуртская Республика - 13
- Республика Чувашия - 157
- Пермский край - 66
- Кировская область - 32
- Нижегородская область - 253
- Оренбургская область - 70
- Пензенская область - 116
- Самарская область - 92
- Саратовская область - 49
- Ульяновская область - 35
- Курганская область - 5
- Свердловская область - 201
- Тюменская область - 45
- Ханты-Мансийский АО - 34
- Ямало-Ненецкий автономный округ - 30
- Челябинская область - 64
- Республика Алтай - 1
- Республика Тыва - 23
- Республика Хакасия - 24
- Алтайский край - 22
- Красноярский край - 36
- Иркутская область - 11
- Кемеровская область - 8
- Новосибирская область - 10
- Омская область - 23
- Томская область - 20
- Республика Бурятия - 37
- Республика Саха (Якутия) - 25
- Забайкальский край - 30
- Приморский край - 92
- Амурская область - 20
- Магаданская область - 4
- Хабаровский край - 44
- Еврейская автономная область - 6
- Чукотский автономный округ - 1
За весь период выписано 142 208 человек.