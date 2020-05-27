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27.05.2020 10:35
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

За сутки в России подтверждено 8338 случаев COVID-19 в 85 субъектах

Текст: Любовь Проценко
За минувшие сутки в России подтверждено 8338 случаев COVID-19 в 85 субъектах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за коронавирусом, среди них 40,80% у людей без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  1. Москва - 2140
  2. Московская область - 793
  3. Санкт-Петербург - 387
  4. Свердловская область - 235
  5. Нижегородская область - 231
  6. Ростовская область - 203
  7. Республика Дагестан - 161
  8. Красноярский край - 142
  9. Самарская область - 135
  10. Тульская область - 104
  11. Калужская область - 101
  12. Брянская область - 98
  13. Новосибирская область - 97
  14. Архангельская область - 95
  15. Республика Башкортостан - 91
  16. Пензенская область - 88
  17. Кабардино-Балкарская Республика - 87
  18. Волгоградская область - 86
  19. Смоленская область - 84
  20. Республика Саха (Якутия) - 84
  21. Ярославская область - 82
  22. Орловская область - 81
  23. Рязанская область - 81
  24. Краснодарский край - 80
  25. Белгородская область - 79
  26. Тамбовская область - 77
  27. Вологодская область - 75
  28. Ханты-Мансийский АО - 75
  29. Чувашская Республика - 73
  30. Липецкая область - 72
  31. Ставропольский край - 72
  32. Курская область - 71
  33. Ульяновская область - 70
  34. Челябинская область - 70
  35. Иркутская область - 70
  36. Алтайский край - 69
  37. Кировская область - 68
  38. Саратовская область - 68
  39. Хабаровский край - 67
  40. Воронежская область - 62
  41. Республика Бурятия - 59
  42. Забайкальский край - 59
  43. Республика Тыва - 58
  44. Ленинградская область - 56
  45. Владимирская область - 55
  46. Республика Татарстан - 54
  47. Оренбургская область - 54
  48. Республика Северная Осетия - 53
  49. Ямало-Ненецкий АО - 51
  50. Мурманская область - 49
  51. Ивановская область - 47
  52. Тверская область - 46
  53. Новгородская область - 46
  54. Республика Коми - 44
  55. Калининградская область - 44
  56. Пермский край - 44
  57. Приморский край - 44
  58. Республика Марий Эл - 43
  59. Республика Мордовия - 43
  60. Тюменская область - 42
  61. Омская область - 42
  62. Республика Калмыкия - 41
  63. Республика Ингушетия - 40
  64. Карачаево-Черкесская Республика - 39
  65. Республика Адыгея - 38
  66. Астраханская область - 38
  67. Томская область - 31
  68. Республика Карелия - 22
  69. Камчатский край - 22
  70. Псковская область - 21
  71. Республика Хакасия - 20
  72. Чеченская Республика - 19
  73. Костромская область - 16
  74. Кемеровская область - 13
  75. Амурская область - 13
  76. Удмуртская Республика - 10
  77. Курганская область - 3
  78. Республика Крым - 3
  79. Ненецкий автономный округ - 2
  80. Сахалинская область - 2
  81. Еврейская АО - 2
  82. Чукотский АО - 2
  83. г. Севастополь - 2
  84. Республика Алтай - 1
  85. Магаданская область - 1

Всего в России зарегистрировано 370 680 случаев (+2,3%) коронавирусной инфекции в 85 субъектах.

За последние сутки умер 161 человек:
  • Калужская область - 2
  • Костромская область - 1
  • Московская область - 10
  • Смоленская область - 4
  • Тверская область - 2
  • Тульская область - 4
  • Москва - 73
  • Республика Коми - 1
  • Архангельская область - 1
  • Вологодская область - 1
  • Новгородская область - 1
  • Санкт-Петербург - 8
  • Краснодарский край - 1
  • Астраханская область - 1
  • Республика Дагестан - 12
  • Республика Ингушетия - 5
  • Кабардино-Балкарская Республика - 4
  • Карачаево-Черкесская Республика - 1
  • Ставропольский край - 1
  • Республика Чувашия - 1
  • Пермский край - 3
  • Кировская область - 2
  • Нижегородская область - 6
  • Пензенская область - 2
  • Саратовская область - 5
  • Свердловская область - 1
  • Алтайский край - 1
  • Красноярский край - 1
  • Новосибирская область - 1
  • Республика Бурятия - 1
  • Забайкальский край - 3
  • Камчатский край - 1

Умерли за весь период пандемии 3 968 человек.

За последние сутки выписано из больниц 11 079 выздоровевших:
  • Белгородская область - 58
  • Брянская область - 103
  • Владимирская область - 51
  • Воронежская область - 78
  • Ивановская область - 48
  • Калужская область - 105
  • Костромская область - 46
  • Курская область - 174
  • Липецкая область - 42
  • Московская область - 288
  • Орловская область - 46
  • Рязанская область - 87
  • Смоленская область - 40
  • Тамбовская область - 35
  • Тверская область - 26
  • Тульская область - 148
  • Ярославская область - 47
  • Москва - 5839
  • Республика Коми - 33
  • Архангельская область - 26
  • Ненецкий автономный округ - 2
  • Вологодская область - 9
  • Калининградская область - 31
  • Ленинградская область - 71
  • Мурманская область - 20
  • Новгородская область - 19
  • Псковская область - 30
  • Санкт-Петербург - 714
  • Республика Адыгея - 7
  • Республика Калмыкия - 18
  • Республика Крым - 17
  • Краснодарский край - 176
  • Астраханская область - 51
  • Волгоградская область - 56
  • Ростовская область - 87
  • Севастополь - 2
  • Республика Дагестан - 352
  • Кабардино-Балкарская Республика - 41
  • Карачаево-Черкесская Республика - 6
  • Республика Северная Осетия - Алания - 55
  • Чеченская Республика - 8
  • Ставропольский край - 59
  • Республика Башкортостан - 18
  • Республика Марий Эл - 62
  • Республика Мордовия - 15
  • Республика Татарстан - 134
  • Удмуртская Республика - 13
  • Республика Чувашия - 157
  • Пермский край - 66
  • Кировская область - 32
  • Нижегородская область - 253
  • Оренбургская область - 70
  • Пензенская область - 116
  • Самарская область - 92
  • Саратовская область - 49
  • Ульяновская область - 35
  • Курганская область - 5
  • Свердловская область - 201
  • Тюменская область - 45
  • Ханты-Мансийский АО - 34
  • Ямало-Ненецкий автономный округ - 30
  • Челябинская область - 64
  • Республика Алтай - 1
  • Республика Тыва - 23
  • Республика Хакасия - 24
  • Алтайский край - 22
  • Красноярский край - 36
  • Иркутская область - 11
  • Кемеровская область - 8
  • Новосибирская область - 10
  • Омская область - 23
  • Томская область - 20
  • Республика Бурятия - 37
  • Республика Саха (Якутия) - 25
  • Забайкальский край - 30
  • Приморский край - 92
  • Амурская область - 20
  • Магаданская область - 4
  • Хабаровский край - 44
  • Еврейская автономная область - 6
  • Чукотский автономный округ - 1

За весь период выписано 142 208 человек.

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