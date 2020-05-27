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Текст:   Марина Трубилина 
22:13 27.05.2020

Заявки на компенсацию "скидок" для застройщиков начнут принимать с 8 июня

Минстрой с 8 июня начинает принимать заявления от банков на возмещение недополученных доходов по кредитам компаниям, занимающимся жилищным строительством. Сбор документов будет идти до 15 июня.
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Документы должны быть переданы в минстрой через Единую информационную систему жилищного строительства ЕИСЖС. Для получения доступа к системе банки должны обратиться в ДОМ.РФ. Решения о компенсации будет принимать межведомственная комиссия.

Фото: iStock
Через мобильное приложение можно будет проверить надежность застройщика

Недополученные доходы будут возмещаться банкам по кредитным договорам, заключенным со строительными компаниями до 1 мая нынешнего года. Целью кредита должны быть покупка земли для жилищного строительства или сопутствующей инфраструктуры, а также финансирование строительства таких проектов. Для системообразующих предприятий стройотрасли допускается субсидирование покупки промышленных объектов и техники, необходимой для строительства жилья.

Для подачи заявления на льготу по кредиту заемщик не должен иметь просрочек по выплатам и срокам ввода домов в эксплуатацию. Кроме того, он обязуется сохранить штатную численность, которая была у него на 1 мая 2020 года.

Ставка по кредитам для застройщиков будет субсидироваться до уровня ключевой ставки ЦБ. На это из бюджета выделяется 12,5 млрд рублей.

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