Жертв коронавируса почтили минутой молчания в Испании

Аналогичные церемонии прошли во дворце Монклоа, где живет и работает премьер-министр Педро Санчес, и в конгрессе депутатов (нижней палате парламента). Стоит отметить, что во всех случаях политики старались держаться друг от друга на расстоянии, рекомендованном минздравом, а вот маски носили не все. Так, монархи проигнорировали это требование, поскольку не покидали территорию своей резиденции.

Минута молчания ознаменовала собой начало 10-дневного траура, на протяжении которого по всей Испании на правительственных зданиях и военных кораблях будут приспущены флаги. Как отмечают местные СМИ, это самый длинный период траура за всю историю демократии (отсчет ведется с 1978 года, когда была принята нынешняя Конституция Испании). Примечательно, что законодательство пиренейского королевства не определяет длительность этого периода, она полностью зависит от решения правительства.

Согласно последним данным, в Испании зарегистрировано 236 259 случаев заражения коронавирусом, 27 117 человек скончались. Интересно, что буквально несколько дней назад число жертв после пересчета министерством здравоохранения было уменьшено примерно на 2 тысячи, а затем снова увеличено на несколько сотен. Эксперты все пытаются выяснить, кто действительно умер от осложнений, вызванных COVID-19, а кого включили в статистику по ошибке.

Тем временем число выздоровевших уже превысило 150 тысяч человек. Испания в понедельник сделала большой шаг вперед в процессе выхода из карантина. 29,5 провинций перешли на третий этап четырехступенчатого плана, а Мадрид, Барселона и еще несколько провинций Кастилии и Леона, наконец, перешли на второй. На предварительном этапе они застряли на три недели, в то время в других частях страны на создание необходимых для этого условий ушло всего 1-2 недели.