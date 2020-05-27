Зинедин Зидан признан сильнейшим тренером в истории Лиги чемпионов

Авторитетный портал Squawka составил рейтинг сильнейших тренеров в истории Лиги чемпионов. Учитывались результаты с 1992 года, когда нынешний турнир пришел на смену Кубку чемпионов.

Зинедин Зидан в качестве футболиста выиграл с "Реалом" шесть трофеев, как тренер - десять. Фото: Getty Images

Победу в этой номинации одержал рулевой "Реала" Зинедин Зидан, при котором мадридская команда выиграла три Лиги чемпионов подряд - в сезонах 2015/16, 2016/17, 2017/18.

Триумфы в главном еврокубке позволили Зидану установить сразу несколько рекордов. Самый главный из них - первый тренер в истории, завоевавший Лигу или Кубок чемпионов трижды подряд. После последней победы летом 2018 года француз покинул "Реал", однако спустя всего десять месяцев вернулся в "королевский клуб".

В нынешнем сезоне мадридцы при Зидане все еще борются за Лигу чемпионов и бьются с "Барселоной" в Примере. Отставание от каталонцев за 11 туров до конца первенства составляет всего два очка. По словам тренера "Реала", он счастлив наконец-то увидеть своих игроков после паузы на тренировочной базе. Также француз подчеркнул, что его команду устроит только один результат в испанском чемпионате - победа в нем.

- У нас есть еще 11 матчей. Мы хотим подготовиться, чтобы закончить сезон на хорошей ноте. В конце концов самое важное - отдавать все силы ради трофея. Желание завоевывать титулы - в ДНК нашего клуба, - уверен Зидан. - Счастливы вернуться к тренировкам. Ход работы планировался с тренерами по физподготовке, и игроки рады, что снова могут заниматься футболом.

Второе место в рейтинге занял Хосеп Гвардиола. С начала тренерской карьеры он работал в трех командах, но выигрывал Лигу чемпионов лишь с одной из них - "Барселоной" (2007/08, 2010/11). Возглавив после каталонцев "Баварию", Гвардиола добился впечатляющих успехов в Бундеслиге, но в Лиге чемпионов ему так и не удалось выиграть трофей: при Хосепе мюнхенцы трижды добирались до полуфинала и всякий раз уступали испанским клубам - "Реалу", "Барселоне" и "Атлетико". С "горожанами" Гвардиола в ЛЧ вылетал на стадии 1/8 финала и четвертьфинала.

Зидан - первый тренер в истории, выигравший Лигу чемпионов трижды подряд. "Реал" при французе завоевывал трофей в 2016, 2017 и 2018 годах

Третью строчку в рейтинге занимает Карло Анчелотти. Что интересно - у него больше побед в Лиге чемпионов, чем у Гвардиолы, и столько же, сколько у Зидана. Итальянец выигрывал трофей дважды с "Миланом" (2002/03, 2006/07) и один раз с "Реалом" (2013/14). Также в рамках турнира он выступал с "Пармой", "Ювентусом", "Челси", "ПСЖ" и "Баварией".

В топ-10 списка попали также: Жозе Моуринью ("Порту" - 2003/04, "Интер" - 2009/10), Луи ван Гал ("Аякс" - 1994/95), Алекс Фергюсон ("Манчестер Юнайтед" - 1998/99, 2007/08), Юпп Хайнкес ("Реал" - 1997/98, "Бавария" - 2012/13), Висенте Дель Боске (1999/2000, 2001/02), Рафаэль Бенитес ("Ливерпуль" - 2004/05) и Оттмар Хитцфельд ("Боруссия" - 1996/97, "Бавария" - 2000/01).

Тем временем президент российской Премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин заявил, что все иностранные футболисты и тренеры вернулись в Россию.

- Мы завершили первый и очень важный этап нашей "дорожной карты" по возобновлению чемпионата - все легионеры и иностранные специалисты, которые должны были вернуться, попали на территорию нашей страны, - отметил Прядкин.

Также сообщается, что для эффективного взаимодействия с федеральными и региональными органами власти и клубами по вопросам рестарта сезона РПЛ создала оперативный штаб. Его возглавит Прядкин.

- Оперативный штаб будет находиться в постоянном контакте с представителями органов власти, собирать и обрабатывать все данные от клубов на ежедневной основе, - сказал Прядкин. - В каждой команде назначен ответственный для взаимодействия и обмена информацией по вопросам тестирования, состояния здоровья игроков и персонала, актуальных региональных ограничений и любой другой информации, имеющей ключевое значение для возобновления Премьер-лиги.