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28.05.2020 09:20
Рубрика: В мире

58 процентов жителей ЕС испытывают финансовые трудности

Текст: Ариадна Рокоссовская
58 процентов жителей Евросоюза испытывают финансовые трудности из-за пандемии коронавируса. Главные причины: потеря дохода, вынужденная безработица и необходимость расстаться с последними накоплениями.

Исследование влияния коронавируса на финансовое положение европейцев было проведено по заказу Европейского парламента. Оно показало, например, что каждый десятый европеец уже влез в долги, а три процента обанкротились. 30 процентов из тех, кто столкнулся в последнее время с финансовыми проблемами, сообщили, что это не связано с потерей работы. Как правило, это люди, которые потеряли из-за карантинных ограничений клиентов или контрагентов или утратили возможность выполнять свою работу (например, актеры).

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23 процента потеряли работу, или их рабочее время было сокращено, что привело к уменьшению вознаграждения. 21 процент опрошенных был вынужден потратить накопления, оставленные на черный день, причем, большинство из них сделали это значительно раньше, чем они когда-либо рассчитывали. 14 процентов столкнулись с проблемами при выплате кредитов, погашении квартплаты и счетов за электричество, а также за телефонию и интернет-связь. 9 процентов респондентов не могут позволить себе покупку необходимых товаров (еда и лекарства).

Несмотря на то, что в среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о том, что 750 миллиардов евро из европейского общего бюджета будет потрачено на помощь странам, сильнее всех пострадавшим от COVID-19, большинство опрошенных не очень верит в то, что это поможет исправить их ситуацию.

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74 процента европейцев что-то слышали о реакции ЕС на пандемию, лишь 42 процента удовлетворены этой реакцией. При этом 57 процентов респондентов считают, что коронавирус выявил отсутствие европейской солидарности, лишь 34 процента сообщили, что солидарности было столько, сколько нужно. Оценки деятельности Евросоюза и стран-членов в разных районах Европы - разные. Хвалят его чаще всего португальцы и ирландцы, а критикуют словаки и шведы.

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