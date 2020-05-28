"Академик Черский" вышел из технического центра "Северного потока-2"

Трубоукладчик "Академик Черский" вышел из порта Муркан - логистического центра "Северного потока-2", и встал на рейд у немецкого берега. На его место у причала под погрузку пришвартовалась трубоукладочная баржа "Фортуна", которая также может принять участие в достройке российского газопровода. Об этом свидетельствуют данные сервиса определения геопозиции морских судов Vesselfinder.com.

В Мукране хранятся трубы для российского газопровода. 12 мая этого года сюда прибыл "Академик Черский", где, как считается, проходил переоборудование и загружался необходимым оборудованием для окончания строительства.

Газопровод "Северный поток-2" не смогли завершить из-за санкций США против российских морских трубопроводов в Европу. Под американские ограничения попали морские суда, занимающиеся укладкой этих труб на глубинах более 100 футов (30 метров). После введения санкций США потребовали от европейских компаний-подрядчиков немедленно прекратить строительство.

Основным претендентом на достройку газопровода считается российский трубоукладчик "Академик Черский". Для прибытия к месту работ ему пришлось совершить переход с Дальнего Востока в Балтийское море.

Вторым претендентом называлась плоскодонная трубоукладочная баржа "Фортуна", но ее использование ставилось под сомнение, поскольку она не имеет на борту системы динамического позиционирования, прописанного, как обязательного, в соглашении о строительстве с датчанами. Вероятнее всего, она сможет принять участие в достройке в качестве вспомогательного судна.

"Северный поток-2" включает две нитки газопровода из России через Балтийское море в Германию. Общая его мощность должна составить 55 миллиардов кубометров газа в год. Газопровод проходит через территориальные воды либо исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. На сегодняшний день уложено более 2 300 км труб "Северного потока-2" из примерно 2 460 км, то есть 94% от общей его протяжённости.