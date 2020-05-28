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Актриса Марион Котийяр тайно переболела COVID-19

Новости
    28.05.2020, 14:00
Текст:   Олег Усков

44-летняя французская актриса Марион Котийяр, которой упорно приписывали роман с Брэдом Питтом, и ее супруг, режиссер и актер Гийом Кане, заразились и вполне благополучно переболели новым коронавирусом.

Фото: Сергей Карпухин/ ТАСС
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О чем не хотели сообщать, как оказалось, вплоть до полного своего исцеления, информирует Paris Match.

Но теперь вот зараза побеждена, и кинематографическая пара рассказала об этом. Причем мимоходом.

47-летний Гийом дал интервью Canale+, главной темой которого стал последний фильм с участием Кане - драма Au nom de la terre. Под конец беседы артист отметил, что они с женой переболели COVID-19. При этом легко отделались - недуг у них проистекал в легкой форме. А теперь и вовсе "всё позади".

Впрочем, инфекция все же ударила по Кане - из-за пандемии ему пришлось остановить работу над лентой Astérix & Obélix: L'Empire du Milieu, которую теперь запланировано начать не ранее марта 2021-го. Гийом поставит фильм и сыграет в нем Астерикса.

Котийяр и Кане вместе уже двенадцать лет, у пары двое детей.

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