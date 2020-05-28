Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова родила седьмого ребенка - сына. Об этом сама детский омбудсмен написала на своей странице в Instagram вечером 28 мая 2020.

"Вот это и случилось. Сегодня Новый Человек родился в этот мир, а в нашей семье теперь семеро детей, пятеро сыновей, а у моих родителей - теперь десять внуков. И это моя очень простая арифметика счастья", - сообщила Анна Кузнецова, выложив фото с малышом.

При этом, 38-летняя супруга священника Алексея Кузнецова не уходила в декрет в период всей беременности, и до последнего продолжала работать. Накануне 1 июня и своих родов Анна Кузнецова дала обстоятельное интервью "Российской газете", которое будет опубликовано в ближайшем номере.