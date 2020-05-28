Баскетбольный клуб "Химки" - номер 1 в России. Но не чемпион

Исполком Российской федерации баскетбола (РФБ) 27 мая принял непростое по смыслу, однако юридически тщательно выверенное решение об итогах чемпионата страны 2019/20 среди мужских команд. Чисто технически утверждена итоговая классификация, однако ни чемпион, ни два других призера не определены. Так или иначе, но № 1 в стране - БК "Химки" (Московская область).

Вот уже не первый год между РФБ и независимой организацией клубов "Единая лига ВТБ" действует договор о том, что федерация делегирует Лиге права на проведение чемпионата России среди мужских команд в высшем дивизионе. Турниры во втором и третьем по значимости дивизионах (Суперлига 1 и Суперлига 2 соответственно) проводятся непосредственно под эгидой РФБ.

Едина лига - интернациональный турнир. Из итоговой классификации каждого сезона путем "бумажного" исключения зарубежных команд получается чисто российский рейтинг. Все всегда было предельно просто и прозрачно. Однако, в минувшем уже сезоне 2019/20, вынужденное, из-за эпидемии коронавируса COVID-19, досрочное завершение сезона создало для триумвирата юристов Единой лиги, РФБ и минспорта особый прецедент. Фактически тупик. Выход из него с определением чемпиона и призеров найти не представлялось возможным. И это даже не спортивная, а чисто юридическая коллизия.

В чемпионате Единой лиги 2019/20 выступали 13 команд - 9 российских и 4 зарубежных (из Беларуси, Эстонии, Латвии и Казахстана). По изначальному календарю, после двухкругового турнира "регулярки" (матчи дома и в гостях, каждый участник проводит по 24 матча) должен был состояться плей-офф, начинающийся с четвертьфинала.

Последний перед досрочным прекращением чемпионата Единой лиги матч был сыгран 12 марта. Эстонский "Калев" у себя дома в Таллине без зрителей уступил нашей команде "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - 81:98. И после этой встречи основные цифры турнирной таблицы выглядели следующим образом: клубы провели от 18 до 20 матчей, безоговорочное лидерство было у БК "Химки" (18 побед - 1 поражение), ближайший преследователь - ЦСКА (15-4). Дальше с примерно равными шансами на итоговое третье место в "регулярке" шли "Локомотив-Кубань" (14-6) и казанский УНИКС (12-6).

Чисто теоретически, но явно не на практике, армейцы за пять оставшихся до плей-офф встреч могли и догнать БК "Химки", и даже опередить. Вот соперники главных конкурентов в несыгранных матчах. "Химки": ЦСКА (в гостях), пермская "Парма" (г), питерский "Зенит" (дома), польская "Зелена-Гура" (г), "Локомотив-Кубань" (г). ЦСКА: "Химки" (д), "Зелена-Гура" (д), красноярский "Енисей" (д), казанский УНИКС (д), саратовский "Автодор" (г).

Для справки заметим, что в чемпионате "Химки" проиграли только "Локомотиву-Кубани" (89:94 дома); а ЦСКА терпел поражения и от УНИКСа в Казани (86:94), и от аутсайдера Евролиги "Зенита" на своей площадке (79:82), и от промежуточно даже не попадавшего в плей-офф Единой лиги "Енисея" на сибирской земле (71:80). И, самое главное, армейцы не справились с подмосковным клубом - разгромные 80:96 на "Арене Мытищи" 6 января 2020 года при аншлаге (6877 зрителей). Последняя цифра - второй показатель сезона по посещаемости. Рекорд у краснодарской игры "Локомотив-Кубань" - ЦСКА 9 марта (71:77) - 7304 болельщика.

Опять же в теории и с малой вероятностью, на финише регулярного чемпионата могла фиксироваться такая ситуация, при которой "Химки" и ЦСКА имели бы одинаковое количество побед. Тогда для распределения мест, согласно официальным правилам Международной федерации баскетбола, пришлось бы смотреть на результаты очных встреч. Как уже указано выше, 6 января "Химки" сокрушили дома ЦСКА с внушительной разницей в 16 очков (96:80), причем по ходу встречи разрыв достигал и 20 "пунктов" (93:73 на 39-й минуте после точных штрафных бросков в исполнении серба Стефана Йовича).

Матч второго круга ЦСКА - "Химки" по изначальному календарю должен был состояться 16 марта в Москве. Увы, этому сражению не суждено было быть.

Из всех перечисленных фактов складывается следующая объективная картина. Будь регулярный чемпионат доигран, "Химки" наверняка бы заняли первое место, а ЦСКА - второе. Предполагаемый плей-офф - это уже отдельная история. Спорт выгодно отличается от искусства кино и театра именно тем, что любой зритель спектакля или художественного фильма смотрит на действо с осознанием предрешенности исхода в зависимости от когда-то написанного сценария, а в каждом конкретном матче все совершенно непредсказуемо.

Юристы Единой лиги, РФБ и Минспорта консолидировано исходили из той позиции, что раз уж в "регулярке" команды провели неодинаковое количество матчей (от 18 до 20 из 24), то и любое определение лауреатов сезона неправомерно. Та же РФБ в турнирах женских Премьер-лиги и Суперлиги 2 назвала победителей и призеров, поскольку определенные этапы чемпионатов были завершены полностью. В Единой лиге, мужских Суперлиге 1 и Суперлиге 2, женской Суперлиге 1 - правовой тупик. Пожалуй, из-за обязательного юридического буквоедства пострадали только девушки из БК "Ростов-Дон-ЮФУ". Этим клубом-лидером Суперлиги 1 в качестве генерального директора руководит олимпийская чемпионка Барселоны-1992 Елена Швайбович. В данном дивизионе "регулярка" не доиграна, но сами-то ростовчанки провели все 44 матча, вторая по рангу команда "Динамо-Фарм" (Курск) тоже сыграла 44 встречи, позиции этих коллективов на 1-2-м местах (без учета невозможного технически плей-офф) соответственно математически были незыблемы. Но девушки остаются без положенных им медалей. Вот здесь-то, пожалуй, и кроется самая большая несправедливость. Безжалостная "буква регламента" победила здравый смысл.

Что же касается мужского чемпионата в высшем дивизионе (Единой лиге ВТБ), то здесь заслуживают особого внимания комментарии всех задействованных и заинтересованных сторон. Они крайне сдержанны, "технологичны" и никаких лишних эмоций не содержат.

- Вся ситуация с пандемией, с досрочным окончанием чемпионатов, с неравным количеством игр очень неопределенная была. Мы не могли принять решение, не обсудив предварительно этот вопрос со всеми. Единая лига ВТБ дала нам свою классификацию без определения чемпиона, после чего мы обратились в министерство спорта, получили четкий ответ, - приводит слова главы РФБ Андрей Кириленко РИА Новости. - Исполкомом федерации утверждена классификация, в которой чемпион не определен, так как нет критерия, по которому мы можем определить этого чемпиона. Отмечу, что у мужчин чемпион не определен ни в одном из дивизионов чемпионата России.

С параллельной, партнерской для РФБ стороны юридические нюансы профессионально пояснила генеральный директор Единой лиги, многократная чемпионка Европы в составе сборной России Илона Корстин, которая в соответствии со своим статусом входит и в исполком федерации: "Исполком РФБ утвердил текущую классификацию российских команд в Единой лиге на дату последнего сыгранного матча, без присвоения звания "чемпион" и без определения призеров. Решение было принято единогласно. Мы ориентировались на рекомендации Минспорта, и текущая классификация без определения чемпиона была утверждена не только в чемпионате России, но и в других профессиональных мужских лигах, в том числе и в молодежной Лиге ВТБ. Регламент не предусматривал подобной неординарной ситуации и всех вариантов развития событий, из-за этого возникли разногласия. Теперь, благодаря правкам, четко сказано, что Единая лига определяет порядок выявления победителей и призеров чемпионата России, а также подводит его итоги. В дальнейшем исполком РФБ утверждает предоставленные данные".

Баскетболисты "Химок" провели свой лучший за последние годы сезон. Конечно, им жаль, что все усилия и победы привели лишь к чисто технической классификации, а ни к месту на верхней ступени пьедестала или к медалям и дипломам, титулам в справочниках. Тем не менее, гендиректор БК "Химки" Павел Астахов, не раз бывавший как игрок в самых немыслимых баскетбольных передрягах (однажды в форме столичного "Динамо" вдвоем с нынешним наставником "Локо" Евгением Пашутиным сражался против трех греков в еврокубке), хладнокровно и с достоинством оценил решение исполкома РФБ.

- Здесь никакой интриги и не было. РФБ полностью отдала права на проведение чемпионата страны Единой лиге, поэтому именно она определяет, есть чемпион или нет. Все клубы Единой лиги проголосовали за завершение сезона без определения чемпиона и призеров. Мы принимаем это решение. Будем стараться стать еще лучше и сильнее, чтобы завоевать звание чемпиона России по итогам следующего полного сезона, - цитирует Астахова РИА Новости.

Классификация в чемпионате России-2019/20 среди мужских команд

(без определения победителей и призеров)

Единая лига (D-1)

1. "Химки" (Московская область). 2. ЦСКА (Москва). 3. "Локомотив-Кубань" (Краснодар). 4. УНИКС (Казань). 5. "Зенит" (Санкт-Петербург). 6. ПАРМА (Пермский край). 7. "Енисей" (Красноярский край). 8. "Нижний Новгород" (Нижний Новгород). 9. "Автодор" (Саратов).

Суперлига 1 (D-2)

1 (10 - место в общей классификации). "Спартак-Приморье" (Приморский край). 2 (11). "Самара" (Самара). 3 (12). "Буревестник" (Ярославль). 4 (13). "Уралмаш" (Екатеринбург). 5 (14). "Темп-СУМЗ-УГМК" (Ревда). 6 (15). "Восток-65" (Южно-Сахалинск). 7 (16). "Купол-Родники" (Ижевск). 8 (17). МБА (Москва). 9 (18). "Университет-Югра" (Сургут). 10 (19). "Руна-Баскет" (Москва). 11 (20). "Уфимец" (Уфа). 12 (21). ЦСКА-2 (Москва). 13 (22). "Урал" (Екатеринбург). 14 (23). "Химки-Подмосковье" (Московская область). 15 (24). "Спартак" (Санкт-Петербург). 16 (25). "Новосибирск" (Новосибирск).

Суперлига 2 (D-3)

1 (26). "Чебоксарские Ястребы" (Чебоксары). 2 (27). "Тамбов" (Тамбовская область). 3 (28). "Динамо" (Магнитогорск). 4 (29). "Иркут" (Иркутск). 5 (30). "Динамо-МГТУ" (Майкоп). 6 (31). "Динамо" (Ставрополь). 7 (32). "АлтайБаскет" (Алтайский край). 8 (33). "Зенит-2" (Санкт-Петербург). 9 (34). "Нефтехимик" (Тобольск). 10 (35). БАРС-РГЭУ (Ростов-на-Дону). 11 (36). "Русичи" (Курск). 12 (37). "Локомотив-Кубань-ЦОП" (Краснодар). 13 (38). "Эльбрус" (Черкесск).