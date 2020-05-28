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28.05.2020 13:57
Рубрика: В мире

Британские принцы идут в школу

Текст: Ольга Дмитриева (Лондон)
Фото: AP Photo/Jon Super Фото: AP Photo/Jon Super
Фото: AP Photo/Jon Super

Наследник британского престола принц Уильям и его супруга Кейт, герцогиня Кембриджская, рассматривают сегодня возможность отправки в школу своей маленькой дочери, пятилетней принцессы Шарлотты.

Фото: iStock
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Школы Британии с 20-го марта были закрыты на карантин в связи с эпидемией коронавируса. Теперь, согласно плану премьер-министра Британии Бориса Джонсона, ученикам шестых и первых классов разрешат вернуться в школу с 1-го июня. Это означает, что пятилетняя принцесса Шарлотта сможет отправится на учебу. Однако, судя по всему, Кейт и принц Уильям предпочли бы оставить Шарлотту на домашнем обучении. Ее старший брат, шестилетний принц Джордж должен будет остаться дома, так как он относится к той возрастной группе, которой пока не разрешено вернуться в школу.

Популярный британский таблоид Daily Express на своем сайте попросил читателей высказать свое мнение о том, стоит ли королевской паре отправлять их пятилетнего ребенка на учебу. Большинство из 955 опрошенных высказали предположение, что принцу Уильяму и его супруге не следовало бы посылать детишек обратно в школу.

В решении о том, отправлять юных королевичей за парту или нет, содержится и элемент большой политики. Если королевские дети останутся дома, то это противоречило бы намерению правительства вернуть учащихся в школы. Особенно с учетом того, что целый ряд учительских профсоюзов Британии, а также директора школ и родители решительно раскритиковали план открытия школ для учеников самого младшего возраста. При этом было высказано предположение, что супругам Кембриджским, возможно, нет необходимости следовать официальной рекомендации правительства, так как Шарлотта посещает частную школу.

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Пока неизвестно, откроются ли вновь частные школы в то же самое время, что и школы государственные. Решение на сей счет пока не было обнародовано. Частные учебные заведения Британии, как правило, имеют собственные планы на то, когда они будут открываться и как. Таким образом, школа маленькой принцессы Шарлотты может принять решение оставаться закрытой на карантин. Эксперты утверждают, что для частных школ гораздо проще обеспечить дистанцию между учащимися в силу того, что детей в таких классах меньше, чем в классах школ государственных.

Между тем Джули Робинсон, исполнительный директор Совета независимых школ, который представляет более 1300 учебных заведений Британии, сказала, что еще предстоит решать насколько безопасно открывать школы Британии.

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