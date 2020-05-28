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28.05.2020 03:35
Рубрика: В мире

Британские власти будут отслеживать контакты людей с коронавирусом

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Британские власти начнут отслеживать контакты людей, заразившихся коронавирусом. С 28 мая в стране начинает действовать новая государственная программа по борьбе с COVID-19. Выявлять возможные цепочки заражения пока будут в ручном режиме, после это будет возможно делать с помощью специального приложения для мобильных телефонов, которое сейчас тестируют.

Фото: AP Photo/Frank Augstein
Как Великобритания будет выходить из карантина

"Каждый житель Великобритании, у которого анализы подтвердят коронавирус, будет обязан предоставить властям подробный отчет о своих контактах за последнюю неделю. Этим людям по телефону или СМС сообщат, что они должны самоизолироваться на 14 дней и заказать проведение анализа на коронавирус при появлении симптомов", - со ссылкой на главу британского минздрава Мэтта Хэнкока пишет ТАСС.

Новая программа позволит всеобщий карантин в стране заменить изоляцией только для тех, кто контактировал с носителями вируса. Власти рассчитывают на активную поддержку жителей и честность с их стороны. По информации минздрава Великобритании, число случаев инфицирования коронавирусом в стране превысило 267 тысяч.

С первого июня Великобритания приступит к очередному этапу снятия санитарных ограничений, введенных в стране 23 марта из-за роста коронавируса. Возобновить свою работу смогут рестораны, пабы, отели, парикмахерские и салоны красоты.

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