Федеральный закон от 25 мая 2020 г. N 155-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон "О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году"

Принят Государственной Думой 13 мая 2020 года

Одобрен Советом Федерации 20 мая 2020 года

Статья 1

Внести в Бюджетный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3823; 2000, N 32, ст. 3339; 2004, N 34, ст. 3535; 2005, N 1, ст. 8; 2007, N 18, ст. 2117; N 45, ст. 5424; 2009, N 1, ст. 18; 2010, N 40, ст. 4969; 2012, N 50, ст. 6967; N 53, ст. 7593; 2013, N 19, ст. 2331; N 27, ст. 3473; N 52, ст. 6983; 2014, N 43, ст. 5795; N 48, ст. 6656; N 52, ст. 7560; 2016, N 1, ст. 26; N 7, ст. 911; N 27, ст. 4278; N 49, ст. 6852; 2017, N 30, ст. 4458; 2018, N 1, ст. 18; N 30, ст. 4557; N 32, ст. 5121; N 49, ст. 7529; N 53, ст. 8430; 2019, N 31, ст. 4437, 4454; N 40, ст. 5490; 2020, N 14, ст. 2001; "Российская газета", 2020, 24 апреля) следующие изменения:

1) пункт 1 статьи 78 после слова "виноматериалов" дополнить словами ", если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации";

2) дополнить статьей 1151-2 следующего содержания:

"Статья 1151-2. Особенности государственной гарантии Российской Федерации, предоставляемой в обеспечение исполнения обязательств неопределенного круга принципалов

1. Предоставление государственной гарантии Российской Федерации в пользу одного бенефициара в обеспечение исполнения обязательств нескольких российских юридических лиц (принципалов) (в том числе принципалов, которые будут определены после предоставления государственной гарантии Российской Федерации, когда в будущем будут заключены договоры или совершены иные сделки (основные обязательства), из которых либо в связи с исполнением или неисполнением которых в будущем возникнут обеспечиваемые такой государственной гарантией Российской Федерации денежные обязательства принципалов перед бенефициаром) осуществляется с учетом особенностей, установленных настоящей статьей.

2. В акте Правительства Российской Федерации о предоставлении указанной в настоящей статье государственной гарантии Российской Федерации, в государственной гарантии Российской Федерации, договоре о ее предоставлении сведения о принципалах и об обязательствах, в обеспечение которых предоставляется государственная гарантия Российской Федерации, указываются общим образом (с указанием предмета, существа и основных условий обязательств), позволяющим индивидуализировать и определить лиц, которые являются и (или) будут являться принципалами по государственной гарантии Российской Федерации, и основные обязательства, которые обеспечиваются и (или) будут обеспечиваться государственной гарантией Российской Федерации.

3. Договор о предоставлении указанной в настоящей статье государственной гарантии Российской Федерации заключается с бенефициаром.

4. Обязательства принципалов перед бенефициаром будут считаться обеспеченными предоставленной в соответствии с настоящей статьей государственной гарантией Российской Федерации при условии соблюдения и выполнения установленных настоящим Кодексом, федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период и принятыми в соответствии с ними актами Правительства Российской Федерации требований (условий) в отношении принципалов, а также наличия иного, наряду с государственной гарантией Российской Федерации, обеспечения исполнения денежных обязательств принципалов, возникающих из договоров или иных сделок (основных обязательств), обеспечиваемых государственной гарантией Российской Федерации, и соответствия этого обеспечения требованиям, указанным в пункте 5 настоящей статьи.

5. Указанное в пункте 4 настоящей статьи иное, наряду с государственной гарантией Российской Федерации, обеспечение, предоставляемое в пользу бенефициара, должно соответствовать требованиям, установленным настоящим Кодексом, федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период и принятыми в соответствии с ними актами Правительства Российской Федерации в отношении обеспечения исполнения обязательств принципалов по удовлетворению регрессных требований гаранта к принципалам в связи с исполнением в полном объеме или в какой-либо части государственной гарантии Российской Федерации, в том числе в отношении лиц, предоставляющих указанное обеспечение регрессных требований гаранта.

6. Исполнение гарантом обязательств по указанной в настоящей статье государственной гарантии Российской Федерации осуществляется при условии уступки бенефициаром в пользу Российской Федерации (гаранта) принадлежащих бенефициару прав требований к соответствующему принципалу (принципалу, неисполнение которым своих обязательств, обеспеченных государственной гарантией Российской Федерации, привело к наступлению гарантийного случая) по основному обязательству, обеспеченному государственной гарантией Российской Федерации, и иному обеспечению, предоставленному в пользу бенефициара в обеспечение исполнения обязательств такого принципала по основному обязательству.

Уступка бенефициаром в пользу Российской Федерации (гаранта) указанных прав требований осуществляется до начала исполнения гарантом обязательств по государственной гарантии Российской Федерации. Исполнение государственной гарантии Российской Федерации осуществляется не ранее уступки (перехода к Российской Федерации) указанных прав требований.

7. Обязанности принципалов в связи с предоставлением и исполнением указанной в настоящей статье государственной гарантии Российской Федерации устанавливаются договорами, на основании которых возникают денежные обязательства принципалов, обеспечиваемые государственной гарантией Российской Федерации.

8. Исполнение гарантом обязательств по указанной в настоящей статье государственной гарантии Российской Федерации в соответствующей части (в объеме неисполненных обязательств отдельного принципала перед бенефициаром, обеспеченных государственной гарантией Российской Федерации), равно как и наступление указанных в подпунктах 3, 5, 6, 8 пункта 21 статьи 115, пункте 16 статьи 241 настоящего Кодекса обстоятельств в отношении отдельного принципала и (или) его обязательства, обеспеченного государственной гарантией Российской Федерации наряду с обязательствами иных принципалов, не влечет прекращения государственной гарантии Российской Федерации в целом.

9. Исполнение в полном объеме или в какой-либо части государственной гарантии Российской Федерации не ведет к возникновению права Российской Федерации (гаранта) требовать от принципалов в порядке регресса возмещения Российской Федерации (гаранту) сумм, уплаченных гарантом бенефициару по государственной гарантии Российской Федерации.

10. К государственной гарантии Российской Федерации, предоставляемой в соответствии с настоящей статьей, применяются нормы статей 115, 1152, 1153, 116, пункта 16 статьи 241 настоящего Кодекса, если иное не вытекает из настоящей статьи, особенностей и существа данного вида государственной гарантии Российской Федерации.".

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 12 ноября 2019 года N 367-ФЗ "О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 46, ст. 6413; 2020, N 14, ст. 2033; "Российская газета", 2020, 24 апреля) следующие изменения:

1) статью 1 дополнить частями 5 и 6 следующего содержания:

"5. Приостановить до 1 января 2021 года действие абзаца первого пункта 8 статьи 116 (в части обязательности установления в федеральном законе о федеральном бюджете на соответствующий год и плановый период случая, в котором допускается предоставление государственной гарантии Российской Федерации, обеспечивающей исполнение обязательств российского юридического лица (принципала) по кредитному договору, срок исполнения которых в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" будет считаться наступившим в случае принятия арбитражным судом решения о признании принципала банкротом и об открытии в отношении его конкурсного производства) Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3823; 2000, N 32, ст. 3339; 2007, N 18, ст. 2117; N 45, ст. 5424; 2009, N 1, ст. 18; 2014, N 43, ст. 5795; 2018, N 1, ст. 18; 2019, N 31, ст. 4437; "Российская газета", 2020, 24 апреля).

6. Приостановить до 1 января 2021 года действие пункта 1 статьи 1152 (в части предоставления государственных гарантий Российской Федерации на основании федерального закона о федеральном бюджете), абзаца первого пункта 1 статьи 116 (в части права Правительства Российской Федерации принимать решения о предоставлении государственных гарантий Российской Федерации в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий год и плановый период) Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3823; 2000, N 32, ст. 3339; 2007, N 18, ст. 2117; N 45, ст. 5424; 2009, N 1, ст. 18; 2014, N 43, ст. 5795; 2018, N 1, ст. 18; 2019, N 31, ст. 4437; "Российская газета", 2020, 24 апреля).";

2) часть 18 статьи 21 дополнить словами ", а также принимать решения о предоставлении в 2020 году государственных гарантий Российской Федерации, не предусмотренных Федеральным законом от 2 декабря 2019 года N 380-ФЗ "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" (Программой государственных гарантий Российской Федерации в валюте Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, Программой государственных гарантий Российской Федерации в иностранной валюте на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов), государственных гарантий Российской Федерации на условиях, отличных от установленных Программой государственных гарантий Российской Федерации в валюте Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, Программой государственных гарантий Российской Федерации в иностранной валюте на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, соответствующих требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации", дополнить предложением следующего содержания: "Порядок и условия предоставления и исполнения таких государственных гарантий Российской Федерации устанавливаются Правительством Российской Федерации.".

Статья 3

1. Положения пункта 1 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации в редакции настоящего Федерального закона применяются по 31 декабря 2020 года включительно.

2. С 1 января 2021 года положения пункта 1 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации применяются в редакции, действовавшей до дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

Статья 4

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин