ЦБ РФ прорабатывает вопрос пополнения карт на кассе магазинов

"Сейчас прорабатывается вопрос, что кроме того, чтобы взять наличные, можно было бы положить наличные на свою пластиковую карточку, а дальше уже в интернет-торговле и через дистанционные каналы использовать безналичные деньги для получения финансовых и нефинансовых услуг", - сказал он.

Уточняется, что сейчас услугу по снятию наличных на кассах магазинов предоставляют ряд российский банков, но только в удаленных и малонаселенных пунктах, где отсутствуют банковские отделения.

Обязательным условием при осуществлении данной операции является совершение покупки в данной торговой точке. Сумма к снятию за один раз не превышает 5 тысяч рублей.