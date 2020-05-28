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28.05.2020 09:38
Рубрика: Спорт

Чемпион мира Реми обвинил "Сочи" в невыплате зарплаты

Текст: Максим Домчев

Французский защитник "Сочи" Адиль Реми обвинил клуб в невыплате зарплаты. По данным СМИ, сочинцы расторгли контракт с футболистом, скрывшим от них серьезную травму, которая не позволит ему продолжить карьеру.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
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Французское издание L'Equipe сообщило, что адвокат Рами обвинил "Сочи" в нарушении контрактных обязательств и что игрок намерен покинуть команду.

Чемпион мира Рами перешел в российский клуб в феврале нынешнего года, но из-за проблем со здоровьем, а также из-за пандемии коронавируса не успел привести ни одного матча.

Адвокат 23-летнего футболиста рассказал о том, что намерен разорвать контракт с "Сочи" и освободить своего клиента от обязательств перед этим клубом. По его словам, российский клуб отказывается выплачивать футболисту положенную по контракту зарплату.

Как стало известно "СЭ", сочинский клуб и вовсе аннулировал договор с игроком, поскольку выяснилось, что тот имеет травму, которая не позволит ему выступать на профессиональном уровне. И это повреждение футболист скрыл со время прохождения медицинских тестов.

Фото: Михаил Синицын
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"Медслужба клуба выявила проблему, отправила Адиля в барселонскую клинику к одному из лучших в мире специалистов по таким повреждениям. Но это не помогло - игроку следует смириться с тем, что продолжение карьеры в его ситуации невозможно, он уже не способен выступать на профессиональном уровне. Слова о поиске нового клуба - попытка обмануть новых работодателей", - сказал изданию источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, все заявления о невыплате зарплаты - ложь. Футболист исправно получал положенные по контракту деньги. Но 26 мая "Сочи" и вовсе аннулировал контракт. Из-за этого футболист не может рассчитывать на какую-либо компенсацию.

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