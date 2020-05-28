Число жертв коронавируса в США превысило 100 тысяч человек

Новости

Лукашенко поздравил защитников родины с Днем пограничника 10:34
На МКАДе спасатели ликвидировали разлив топлива после ДТП с фурой 10:29
В Перми поймали улетевшего из зоопарка фиолетового турако 10:27
Бекмамбетов с женой сделали фото в образе татарской семьи на самоизоляции 10:20
В Северную Осетию для борьбы с COVID-19 прибыли медики из Москвы 10:13
В России проведено более 9,7 миллиона тестов на коронавирусную инфекцию 10:12
В Приамурье свободны более половины коек для пациентов с COVID-19 10:11
Минобороны получило партию модернизированных минометов "Сани" 10:07
В Якутске проведут тотальную санитарную очистку 10:06
Почему седаны до 2015 года признаны опасными 10:00
Ирландии предсказали крупнейшую за всю историю рецессию 09:55
В Новосибирской области режим самоизоляции продлили до 30 июня 09:49
Кабмин упростил правила выкупа спортивных сооружений у инвесторов 09:48
В Челябинской области произошел скачок заболеваемости COVID-19 09:47
Словакия может открыться для российских туристов в конце июля 09:46
В Калмыкии саперы подорвали подземный склад боеприпасов 1942 года 09:44
Житель Прикамья получил пожизненный срок за убийство девушек 09:40
Чемпион мира Реми обвинил "Сочи" в невыплате зарплаты 09:38
В Югре продлили режим самоизоляции 09:26
В Хабаровском крае режим самоизоляции продлили до 10 июня 09:21
Twitter объяснил, почему пометил посты Трампа как неправду 09:18
Российский боец Ян поспорит с Алдо за титул чемпиона UFC 09:10
Исправить кадастровые ошибки станет проще 09:03
Kia рассказала, когда ждать обновленный Rio в России 09:00
В России вырос спрос на портативные колонки 09:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" покажет круглый стол на тему: "Политика санкций в эпоху COVID-19"
"РГ" покажет круглый стол на тему: "Политика санкций в эпоху COVID-19"
Видеоинтервью: Как Роспатент борется с коронавирусом и помогает изобретателям
Видеоинтервью: Как Роспатент борется с коронавирусом и помогает изобретателям
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
28.05.2020 09:55
Рубрика: В мире

Число жертв коронавируса в США превысило 100 тысяч человек

Текст: Александр Гусаров
Количество жертв эпидемии коронавируса в США превысило очередную психологическую отметку. Как подсчитал ведущий мониторинг пандемии Университет Джонса Хопкинса, на утро четверга 100 тысяч 442 американца погибли от заражения COVID-19. Всего же этот диагноз на текущий момент подтвержден у 1 миллиона 700 тысяч граждан США.
Фото: AP Photo/Seth Wenig
"Хотелось бы лечиться у российских врачей": Пандемия в Нью-Йорке глазами соотечественников

Как сообщает Национальное общественное радио (NPR), эксперты в области общественного здравоохранения сходятся в том, что вспышка инфекционного заболевания выявила серьезнейшие проблемы со здоровьем у широких слоев населения Соединенных Штатов, а также наглядно продемонстрировала слабые стороны американской системы медицины.

Специалисты также обращают внимание на значительное превышение уровня смертности от COVID-19 среди афроамериканцев и коренных жителей США - индейцев - по сравнению с другими гражданами страны. Причины этого феномена связаны с социальными, экономическими, экологическими и иными факторами, которые негативно влияют на представителей этих групп населения.

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Лавров рассказал о запрете странам обращаться за помощью к России
Минтруд предложил утроить пособие по безработице
Гидрометцентр предупредил о похолодании в первый день лета
Crew Dragon не смог стартовать из-за погоды
Глава Крыма выступил против тестирования всех туристов на COVID-19
МИД разъяснил суть Договора по открытому небу, из которого вышли США
Каким будет пляжный отдых в Европе из-за пандемии