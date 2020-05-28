Число жертв коронавируса в США превысило 100 тысяч человек

Количество жертв эпидемии коронавируса в США превысило очередную психологическую отметку. Как подсчитал ведущий мониторинг пандемии Университет Джонса Хопкинса, на утро четверга 100 тысяч 442 американца погибли от заражения COVID-19. Всего же этот диагноз на текущий момент подтвержден у 1 миллиона 700 тысяч граждан США.

Как сообщает Национальное общественное радио (NPR), эксперты в области общественного здравоохранения сходятся в том, что вспышка инфекционного заболевания выявила серьезнейшие проблемы со здоровьем у широких слоев населения Соединенных Штатов, а также наглядно продемонстрировала слабые стороны американской системы медицины.

Специалисты также обращают внимание на значительное превышение уровня смертности от COVID-19 среди афроамериканцев и коренных жителей США - индейцев - по сравнению с другими гражданами страны. Причины этого феномена связаны с социальными, экономическими, экологическими и иными факторами, которые негативно влияют на представителей этих групп населения.