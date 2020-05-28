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28.05.2020 19:04
Рубрика: Спорт

Парижу не до Игр

Что будет с олимпиадами после окончания пандемии
Текст: Николай Долгополов
Российская газета - Федеральный выпуск № 115(8169)
Итак, Олимпиада-2020 в Токио перенесена на 2021 год, да и эта отдаленная дата вызывает сомнение: вдруг пандемия не отступит и к этому сроку. А вот в Пекине спокойно готовятся к зимней Олимпиаде-2022. Неожиданно забурлил Париж, вовсю готовившийся к проведению летних Олимпийских игр 2024 года.
Ряд организаторов будущих олимпиад столкнулись с финансовыми потерями из-за коронавируса и задумались о целесообразности проведения Игр. Фото: РИА Новости Ряд организаторов будущих олимпиад столкнулись с финансовыми потерями из-за коронавируса и задумались о целесообразности проведения Игр. Фото: РИА Новости
Ряд организаторов будущих олимпиад столкнулись с финансовыми потерями из-за коронавируса и задумались о целесообразности проведения Игр. Фото: РИА Новости

Урон, нанесенный коронавирусом французской экономике, огромен. И Париж, к тому же отрезанный от миллионных туристических потоков, приносивших миллиарды, естественно, тоже понес невиданные финансовые потери. Это и побудило мэра второго парижского района, между прочим, далеко не самого престижного в столице, выступить с неожиданным призывом провести референдум среди жителей города. Нужны ли в таких условиях, когда безработица зашкаливает, промышленность загнивает, а мысли народа заняты совсем не спортивными проблемами, Олимпийские игры?

Вообще-то в случае сомнений референдумы проводятся до подачи заявок. А тут после нескольких неудачных попыток Париж победил и даже вырвал право у Лос-Анджелеса провести у себя Олимпиаду в 2024-м, оставив американцам год 2028-й. Да и практически все олимпийские сооружения построены.

Несмотря на вирус, парламент Италии голосует за Олимпиаду-2026 в Милане

Оргкомитет Олимпиады-2024 быстро нашелся, что ответить. Предложил ряд решительных мер, которые сократят расходы. Мало кто знает: расходы на транспорт для членов олимпийской семьи бывают разорительными. И поэтому спортсмены и к ним приближенные смогут, по мнению организаторов, добираться до мест соревнований и тренировок на городских автобусах и метро. Сейчас вопрос о референдуме завис в воздухе. Если все же парижане скажут пяти олимпийским кольцам "нет", может повториться ситуация с зимней Олимпиадой 1976 года. Тогда из-за неожиданного отказа американского Денвера спасать положение взялся старый добрый австрийский Инсбрук, принимавший Игры в 1964-м. В кратчайший срок подготовился к Олимпиаде-76 и вновь с блеском ее организовал.

Надо обязательно заметить, что Италия твердо подтвердила готовность провести зимние Олимпийские игры-2026 в Милане и Кортина-д Ампеццо. Так, обе палаты парламента проголосовали за это решение чуть не единогласно. И это при том, что именно северная часть страны, и особенно Милан, очень сильно пострадали от эпидемии.

И тем более уж совсем неожиданное сообщение пришло из Квинсленда. Богатейший австралийский регион шумно начал кампанию по приглашению летних Олимпийских игр 2032 года. Но на днях объявил, что берет время на раздумье: подавать заявку - не подавать. Причина все та же. Правительство Австралии должно тщательно изучить потери, нанесенные COVID-19 экономике страны.

Спорт Олимпийские игры

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