Цукерберг раскритиковал Twitter за маркировку сообщения президента США

Глава Facebook Марк Цукерберг раскритиковал Twitter за то, что тот маркировал одно из сообщений президента США Дональда Трампа как не соответствующее действительности. Ссылка в подписи ведет на станицу, отправляющую на статью издания Politico под заголовком "Трамп делает необоснованные заявления, что голосование по почте приводит к фальсификации результатов". Свою позицию Цукерберг обозначил в интервью телеканалу Fox News.

"У нас разная политика в этом вопросе. Я твердо уверен, что Facebook не может быть арбитром всего, что люди говорят онлайн. Считаю, что компании, предоставляющие платформу для таких дискуссий, не должны этого делать", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил строго регулировать или вовсе "закрыть" социальные сети, если они продолжат заглушать голоса консерваторов.