Детское радио организует онлайн-тур на смотровую площадку башни "Федерации"

В Международный день защиты детей слушатели Детского радио смогут посетить смотровую площадку PANORAMA360, которая находится на 89-м этаже башни "Федерация" - самого высокого комплекса небоскребов столичного делового центра "Москва-Сити".

Юные исследователи познакомятся с необычным белым медведем Панорамычем, побывают на самых высотных в мире фабриках мороженого и шоколада, совершат виртуальную экскурсию по Москве, станут участниками познавательных викторин и, конечно же, получат шанс выиграть специальные призы от Детского радио.

Путешествие начнется ровно в 11:00 по московскому времени в официальной группе радиостанции в социальной сети "Одноклассники" - ok.ru/detifm. Стать участником увлекательного онлайн-приключения сможет любой желающий, присоединившись к сообществу Детского радио на OK.ru.

Помимо этого 1 июня с 8:00 утра и до самого вечера в эфире популярной детской радиостанции пройдет рекордное количество интерактивных игр с подарками, появятся интересные гости, состоится фирменная Дискотека Детского радио с диджеем Алё-Алёной, выйдет специальный праздничный выпуск дневного шоу "Развиваемся вместе", прозвучат любимые сказки и лучшая детская музыка.

Поддержать праздничное настроение поможет и Dетский Dэнс - глобальный музыкальный нон-стоп, который 1 июня устраивают МУЗ-ТВ и Детское радио. Это целый день с лучшими клипами по заказу ребят и телеприветами от мальчишек и девчонок со всей страны. На одном из главных музыкальных каналов России также прозвучат поздравления от юных ведущих Детского радио.