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28.05.2020 12:52
Рубрика: Власть

Директор Росгвардии поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем пограничника

Текст: Михаил Фалалеев

Генерал армии Виктор Золотов направил поздравления первому заместителю директора - руководителю пограничной службы ФСБ России генералу армии Владимиру Кулешову.

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
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В своем поздравлении главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ отметил, что за свою героическую историю пограничные органы ФСБ России прошли нелегкий, но славный путь. Во все времена защитники государственной границы нашей страны проявляли мужество и отвагу, с честью выполняли свой долг перед Родиной.

И сегодня военнослужащие-пограничники - надежная защита рубежей Российского государства, гарантия безопасности нашей Отчизны и целостности ее границ.

Виктор Золотов пожелал всему коллективу пограничной службы ФСБ России и ветеранам крепкого здоровья, счастья и благополучия, новых успехов в службе на благо нашего Отечества.

Власть Безопасность Спецслужбы Правительство ФСБ Пограничная служба ФСБ Правительство Росгвардия

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