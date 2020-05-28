ДОСААФ возобновило подготовку молодежи к военной службе

Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ) возобновило подготовку допризывной молодежи по военно-учетным специальностям для Вооруженных сил. Об этом сообщил директор департамента профессионального обучения ДОСААФ Александр Валяев.

По его словам, обучение возобновлено практически во всех регионах страны. В частности, занятия начались практически во всех автошколах оборонного общества, это стало возможным благодаря включению ДОСААФ России в перечень системообразующих организаций российской экономики.

Валяев отметил, что обучение молодежи проводится в строгом соответствии с санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями. Так, вся техника, оборудование и классы автошкол подвергаются дезинфекции. Кроме того, теоретическая подготовка курсантов ведется преимущественно дистанционно, а практические занятия проходят в формате "один инструктор - один ученик" с использованием средств защиты лица и рук.

По словам Валяева, из-за карантинных мер в Ингушетии и Еврейской автономной области подготовка ребят к весеннему призыву фактически сорвана. Также есть регионы, в которых ситуация с обучением курсантов ДОСААФ оставляет желать лучшего.

Он отметил, что выполнить ежегодное государственное задание по подготовке молодежи к службе в армии поможет консолидация усилий региональных властей, комиссариатов и организаций ДОСААФ.