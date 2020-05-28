Экономику КНР подстегнут к росту

Размер пакета антикризисных мер китайского правительства для восстановления экономики после удара COVID-19 составляет около 6 триллионов юаней. Об этом заявил 28 мая премьер Госсовета КНР Ли Кэцян на пресс-конференции по итогам сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) - высшего органа государственной и законодательной власти КНР.

"Два триллиона юаней выделено за счет увеличения бюджетного дефицита и выпуска спецоблигаций для борьбы с последствиями эпидемии", - сообщил премьер, добавив, что еще "в два раза больше" средств собрано за счет других мер. Таким образом, размер "антикоронавирусного" пакета китайских властей составляет примерно 6 процентов от национального ВВП за 2019 год.

По словам главы правительства, 70 процентов этих средств в нынешнем году направлены на поддержание доходов населения, развитие внутреннего потребления и поддержку занятости. Особенное внимание будет уделено поддержке малых и средних предприятий, "которые на сегодня обеспечивают более 90 процентов всех рабочих мест по стране", - добавил Ли Кэцян. Он выразил надежду на то, что антикризисный пакет правительства позволит поддержать экономическую активность на высоком уровне. "В минувшем году в Китае ежедневно регистрировалось до 10 тысяч компаний, в нынешнем году мы стремимся к такому же показателю", - отметил глава правительства.

Премьер признал, что в нынешнем году придется "крепко затянуть пояса" на национальном бюджете. С одной стороны, государству нужно финансово простимулировать восстановление экономики после удара коронавирусной инфекции, со стороны другой - поступления в казну заметно сократились из-за экономической рецессии.

По итогам четырех месяцев нынешнего года бюджетные поступления в КНР упали на 14,5 процента. Власти ожидают, что во втором полугодии ситуация стабилизируется. Несмотря на это, прогноз доходов в бюджет за весь 2020 год остается отрицательным: поступления в национальный бюджет сократятся на 5,3, в том числе в центральный бюджет - на 7,3 процента. Дефицит бюджета вырастет с 2,8 процента до 3,6 процента и более - он увеличится на триллион юаней.

В такой ситуации власти прямо заявили: "Нам необходимо затянуть пояса и тщательно взвешивать все расходы… быть экономными во всем". Так, продлен мораторий на строительство всех правительственных зданий по стране, на 11,8 процента сокращено финансирование внешнеполитической деятельности.

При масштабном вливании бюджетных средств в восстановление экономики власти не забывают и о финансовой поддержке таких стратегически важных, веховых проектов, как искоренение нищеты. В нынешнем году на проекты по ликвидации абсолютной бедности из центрального бюджета выделено 146 миллиардов юаней (примерно 21 миллиард долларов). Финансирование этой деятельности ежегодно увеличивается примерно на 20 миллиардов юаней уже пять лет подряд.

Напомним, что в нынешнем году КНР полностью искоренит нищету. Ее ликвидация - это одна и трех "великих битв", обозначенных властями КНР. Две другие - это решение экологических проблем и предупреждение системных рисков в национальной экономике. Власти ранее неоднократно подчеркивали, что постэпидемическое восстановление экономики не должно идти в ущерб природоохранной деятельности. В этом году на проекты очистки воздуха ассигновано 25 миллиардов юаней, водных ресурсов - 31,7 миллиарда юаней, на защиту и восстановление почв - 4 миллиарда юаней.

Что касается системных экономических рисков, то особое внимание в нынешнем году уделено реагированию на внешние вызовы. Перед Китаем встала необходимость защитить национальных экспортеров от падения зарубежного спроса. Для этого предполагается "поддержка выхода экспортно-ориентированных компаний на внутренний рынок Китая для преодоления последствий рухнувшего спроса за рубежом". Мера - срочная: по разным прогнозам, коронавирусная рецессия на зарубежных рынках может поставить под угрозу от 10 до 60 миллионов рабочих мест на экспортно-ориентированных китайских предприятиях и в смежных секторах.