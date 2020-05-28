Фонд в 750 млрд евро для борьбы ЕС с пандемией назвали "будущим Европы"

Стало известно, что пакет будет состоять из грантов и займов для каждого из 27 государства-члена ЕС: 500 миллиардов евро в виде грантов для наиболее пострадавших от пандемии стран юга Европы, в первую очередь Италии, Испании и Греции, и 250 миллиардов евро в виде кредитов. По словам главы Еврокомиссии, он может быть повышен путем поднятия потолка ресурсов Евросоюза до двух процентов валового национального дохода европейского сообщества. "Вещи, которые мы считаем само собой разумеющимся, ставятся под сомнение. Ничто из этого не может быть исправлено ни одной отдельной страной", - сказала Урсула фон дер Ляйен, выступая перед депутатами Европейского парламента, добавив, что для Европы "наступил исторический момент".

Как отмечают наблюдатели, пандемия коронавируса привела к резкому сокращению экономических показателей стран-членов Евросоюза, хотя еще до кризиса у нескольких южных европейских государств были большие долги перед сообществом. В Испании и Италии было зафиксировано наибольшее количество смертей в ЕС во время пандемии, и после финансового кризиса, по оценкам экспертов, они особенно заинтересованы в грантах, а не в займах, которые лишь добавят обязательств к их большому государственному долгу.

По словам главы Европейской Комиссии, при добавлении к первоначальному спасательному пакету на сумму в 540 миллиардов евро общий объем финансовой помощи ЕС составит 2,4 триллиона евро. В Еврокомиссии уточнили, что "четыре свободы ЕС должны быть полностью восстановлены, а именно свободы людей, товаров, услуг и капитала". Деньги, собранные на рынках капитала, планируется вернуть в общий бюджет Евросоюза в течение 30 лет между 2028 и 2058 годами, но не позднее, отметили в Брюсселе. Эти средства могут быть возвращены несколькими способами: путем введения налога на выбросы углерода, цифрового налога, налога на непереработанные пластмассовые изделия и предметы из пластика.

Вместе с тем, некоторые страны ЕС возражают относительно выделения безвозмездных грантов другим государствам. Против этого, в частности, выступают власти Австрии, Нидерландов, Дании и Швеции.

Европейский центральный банк сыграл ключевую роль в оказании помощи странам еврозоны в преодолении долгового кризиса с помощью программы стимулирования покупки облигаций. Но опасения по поводу будущего программы ЕЦБ уже высказывались ранее некоторыми странами-членами ЕС. Более того, в мае верховный суд Германии постановил, что эта программа "нарушила немецкую конституцию".