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28.05.2020 20:30
Рубрика: В мире

Франция готовится ко "второй фазе" смягчения карантинных мер

Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)
На фоне значительного улучшения эпидемиологической ситуации во Франции премьер-министр Эдуар Филипп объявил о "второй фазе" смягчения карантинных мер, которая должна начаться со 2 июня.
Фото: EPA-EFE/IAN LANGSDON Фото: EPA-EFE/IAN LANGSDON
Фото: EPA-EFE/IAN LANGSDON

В частности, отменено действовавшее в течение последних трех недель ограничение на передвижение граждан на поездки свыше 100 километров от места проживания.

Практически вся территория страны отныне находится в так называемой "зеленой" зоне с устойчиво благоприятной эпидемиологической обстановкой. Лишь несколько регионов, включая столичный Иль-де-Франс, а также некоторые заморские территории окрашены в "оранжевый" цвет - там ситуация, имея позитивную тенденцию, пока остается недостаточно стабильной.

Фото: REUTERS
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Владельцам ресторанов, кафе и баров, понесшим огромные убытки из-за продлившегося два с половиной месяца карантина, разрешено открыть свои заведения со 2 июня.

В "зеленых" департаментах они смогут начать принимать клиентов при соблюдении ряда санитарных мер. Так, расстояние между столиками должно быть более одного метра, а весь персонал обязан носить медицинские маски.

Что касается "оранжевых" зон, куда входит и Париж, то там разрешены только открытые террасы кафе и ресторанов.

Со 2 июня парижане, наконец-то, получат доступ в Люксембургский сад и в сотни других парков, садов и скверов столицы, что весьма кстати - погода стоит по-настоящему летняя - плюс 27-28 градусов, а на солнце и того более.

Фото: Владимир Биль/РГ
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В "зеленых" зонах будут открыты все пляжи, музеи, бассейны, спортивные залы, театры. В "оранжевых" это произойдет, скорее всего, лишь ближе к концу июня.

Кинотеатры пока остаются закрытыми повсюду, но уже объявлено, что этот запрет будет снят 22 июня, когда стартует "третья фаза" отмены антикоронавирусных ограничений.

Премьер-министр также сообщил о том, что границы Франции остаются закрытыми по меньшей мере до 15 июня. Тем не менее он подчеркнул, что Париж выступает за то, чтобы с этой даты открыть границы между всеми странами-членами Евросоюза.

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