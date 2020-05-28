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28.05.2020 07:29
Рубрика: В мире

Французский парламент одобрил новое приложение для смартфонов StopCovid

Текст: Максим Макарычев
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Обе палаты французского парламента подавляющим большинством проголосовали за использование в стране приложения для смартфонов StopCovid. Между тем, оппозиционные партии осуждали приложение по отслеживанию контактов за "ущемление личных свобод и прав граждан".

Фото: iStock
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Как отмечает CNN, голосование носило чисто символический характер и должно было позволить правительству президента Франции Эммануэля Макрона узнать, что приложение StopCovid имеет политическую поддержку. После нескольких часов дебатов в Национальном Собрании за его использование проголосовали 338 человек, против - 215. В Сенате Франции 189 человек проголосовали "за", а 129 - "против".

"StopCovid - это инструмент для обслуживания граждан, а не угроза их свободам", - заявила министр юстиции Франции Николь Беллоуб перед голосование в нижней палате парламента. Представитель Национальной ассамблеи заявил в среду, что правительству "не нужна правовая основа для развертывания приложения, потому что оно работает исключительно на добровольной основе и не ущемляет личную свободу".

Во вторник Национальная комиссия по цифровой свободе дала зеленый свет приложению. По оценкам экспертов французской ассоциации по цифровым правам La Quadrature du Net, от 60 до 80 процентов населения страны должно будет использовать приложение, чтобы оно "было полезным в борьбе с коронавирусом".

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