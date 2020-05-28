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28.05.2020 17:32
Рубрика: Власть

Госавтоинспекция призывает родителей подготовить детей к выходу из режима самоизоляции

Текст: Владимир Баршев

Количество аварий в апреле и мае, равно как и количество погибших и пострадавших в них людей, резко снизилось. Но карантин не вечен, а люди, и в особенности дети, подзабыли, как вести себя на дорогах. Сейчас необходимо родителям напомнить детям правила безопасного поведения, заявил заместитель начальника Госавтоинспекции МВД России Олег Понарьин.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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- Пандемия сильно повлияла на ситуацию с аварийностью. В апреле мы отметили снижение количества ДТП и раненных в них людей на 40 процентов, количество погибших при этом сократилось на 23 процента, - сообщил Олег Понарьин.

При этом детская смертность на дорогах в разных регионах снизилась на 50 процентов и выше. Объясняется это тем, что сократились пешеходные потоки, пассажирские перевозки, что естественным образом сказалось на статистике.

- Такая же картина наблюдается и в мае. Цифры скромнее, чем в апреле, но снижение достаточно приличное, - заявил генерал.

Однако он обратил внимание, что самоконтроль, который был у людей, ежедневно выходящих на улицу, ездящих на машинах и общественном транспорте, сейчас утрачен. И когда отменят карантинные меры, дети выйдут на улицу и попадут в опасную среду. Поэтому надо уже сейчас их готовить, напоминать о том, как надо вести себя на улице, на дорогах.

Фото: iStock
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- Мы сейчас работаем в усиленном режиме: 30 процентов личного состава находятся на постах, - сообщил Олег Понарьин. - И летний период у нас будет ключевой. Мы ориентируем наши региональные органы на планирование, в зависимости от того, как будет развиваться ситуация регионе. Пока эта ситуация неизвестна, и что-либо конкретное централизовано спланировать мы не можем.

Также Олег Понарьин отметил, что ГИБДД после снятия режима самоизоляции ждет наплыва кандидатов в водители в свои экзаменационные подразделения.

- ГИБДД не ограничивала себя и сотрудников в приеме экзаменов, пандемия сказалась на работе автошкол, - сообщил он. И сейчас мы ждем наплыва кандидатов в водители в наши регистрационно-экзаменационные подразделения. Многое зависит от тех режимов, которые будут в постпандемийный период.

Власть Безопасность Спецслужбы Общество Семья и дети Правительство МВД ГИБДД Пандемия коронавируса COVID-19

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