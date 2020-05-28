"Хотелось бы лечиться у российских врачей": Пандемия в Нью-Йорке глазами соотечественников

Нью-Йорк, который стал эпицентром пандемии коронавируса в США, медленно и с большим трудом начинает выбираться из коллапса. О том, как мегаполис пережил минувшие недели и как приходит в себя сейчас, рассказали живущие там соотечественники.

Дмитрий Сазонов, программист из Наяка (пригород Нью-Йорка):

- Я заболел коронавирусом в начале апреля, но сейчас у меня все хорошо. По всей вероятности, заразился от детей, которые, видимо, были бессимптомными переносчиками. Сейчас они прошли тест, у них обнаружены антитела. Как мне кажется, таких большинство: они спокойно бегают, здороваются и даже не чувствуют, что заражают других. Про себя могу сказать, что в большей степени испытывал моральное волнение, поскольку в новостях только о коронавирусе и говорили.

К сожалению, врачи ничего не говорят о моих перспективах. Они сами мало что знают об этом вирусе и, к сожалению, лечат не так, как можно было бы ожидать от крутых американских врачей. Вернее, по сути, не лечат вообще. Мне, например, советовали пить чай, научиться дышать по йоге и все.

Конечно, нужно признать, что американская система здравоохранения не справилась, особенно в Нью-Йорке, где все было близко к коллапсу. Да, президент Дональд Трамп говорит о 6 миллионах тестов, но я, например, получил этот тест с третьего раза в платной клинике. Многие друзья говорили, что к ним домой никто не пришел проводить анализы, а ехать в больницы они побоялись. Например, одна знакомая так и не протестировалась, но родители у нее заболели, а папа умер от этой заразы.

Друзья, которые работают в больницах, рассказывали, что у них просто некуда складывать тела погибших. Им пришлось выделять для этого обычные палаты. Тела складывали в рефрижераторы, которые десятками стояли перед госпиталями. Все их фотографировали.

Вроде бы в США делается много тестов, но покрытие в пересчете на 100 тысяч человек гораздо меньше, чем в России. На самом деле, переболевших здесь намного больше, чем приводит официальная статистика, и у них, видимо, выработался иммунитет. По моим ощущениям, по общению со знакомыми, в Нью-Йорке с симптомами или без них коронавирусом переболела чуть ли не половина населения. Наверное, поэтому в Нью-Йорке кривая заболеваний идет вниз уже несколько недель - вирусу просто некуда больше распространяться.

В России, в Китае быстро строили специальные больницы, здесь ничего подобного нет. Мало того, во многих странах опрыскивают реагентами улицы, проводят массовую дезинфекцию помещений. В Нью-Йорке на улицах я этого не видел. Российские военные летали на помощь в Италию, их американские коллеги куда-то спрятались. Говорят, они раздают гуманитарную помощь, но я этого не видел. Наверное, если бы это было, весь интернет пестрел бы фотографиями, как крутые роботизированные машины Пентагона опрыскивают улицы Манхэттена.

Кроме того, медицина здесь устроена так, что одни больницы слишком дорогие, и туда никто не идет, а другие переполнены. Мой друг работает медбратом, на днях у него было 108 больных за смену: 40 из них он отправил домой, поскольку у них состояние было терпимое, столько же положил под капельницу, а остальные умерли. За одну смену, конкретно у одного человека.

Я слежу за ситуацией во многих странах, и на мой взгляд, Россия держится хорошо. Лишним подтверждением тому являются злобные статьи в западных газетах о том, что русские занижают показатели. Они хотят, чтобы у нас все было хуже, чем у них, а тут российское государство справилось с ситуацией лучше других. Если честно, мне хотелось лечиться у российских врачей.

Что касается общей обстановки, то в последние два месяца и Нью-Йорк, и Наяк, расположенный от него в 20 минутах езды, по сути были закрыты - абсолютно пустые улицы. Сейчас все больше людей начинают выходить: то ли большинство уже переболели, то ли просто устали сидеть взаперти. Конечно, до сих пор закрыты почти все парки, не работают многие магазины. Большинство надевает маски, но некоторые беззаботные начинают гулять большими компаниями. В основном, люди уже устают бояться.

Марина, житель Манхэттена:

- Мы живем в центре Манхэттена. Два месяца не выходим из дома. Продукты приносят прямо к двери. Доставщик звонит нам по телефону и сообщает, что заказ выполнен. Мы надеваем очки, перчатки, маски, заносим пакеты в ванную и все моем с мылом. Мусор выносим ближе к полуночи, когда в коридорах почти никого нет, и в отдельной обуви, которую после этого обрызгиваем очистителем с хлоркой. На днях мне привезли "профессиональную" маску N95, и я подумала сбегать в магазин напротив - решила, что самой выбирать продукты приятнее. Но предварительно туда позвонила, и мне объяснили, что очередь стоит на улице, поскольку внутрь людей пускают группами. Однако в самом помещении никто ничего не регулирует - хоть на голову друг другу садись. Поэтому я свой поход отменила.

У меня ощущение, что в ближайшее время может быть новый всплеск заболевания. В соседних штатах - Нью-Джерси, Пенсильвании - открывают пляжи, магазины, другие компании. Многие люди живут там, а работают у нас. И когда у них условия карантина ослабят, приостановка самоизоляции принесет определенные результаты. И я думаю, что они будут негативными.

Елена Брэнсон, председатель Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС) США, президент Русского центра в Нью-Йорке:

- Я живу рядом с Центральным парком на Манхэттене - можно сказать, в эпицентре событий. Я стараюсь каждый день выходить в парк и могу сказать, что народу там стало гораздо больше, чем раньше. Несмотря на требования поддерживать социальную дистанцию в полтора метра и не собираться больше десяти человек, встречаются достаточно большие компании. Особенно это касается латиноамериканцев, которые даже что-то празднуют. Нет никаких полицейских или прочих служб, которые их разгоняли бы.

Еще одно отличие от того, что было раньше в Нью-Йорке - и днем, и ночью очень много сирен скорой помощи. Если раньше они раздавались раз в несколько часов, то теперь - ежечасно, в том числе и ночью. Кстати, уже примерно месяц, как по всему Нью-Йорку в 7 часов вечера, когда в больницах начинается пересменка, люди выходят на балконы и на улицы, и в течение трех минут приветствуют медицинских работников аплодисментами. Насколько я понимаю, эта традиция пришла к нам из Италии. Там люди пели, но нью-йоркцы не такие уж "певуны", поэтому песни решили заменить аплодисментами.

Объединению русских нью-йоркцев здорово поспособствовала работа по оказанию помощи соотечественникам, которые не смогли вылететь в Россию из США. Очень хорошо работают в данном направлении МИД РФ, посольство в Вашингтоне, генконсульство в Нью-Йорке. Конечно, вывозные рейсы по-прежнему отправляются, но наша помощь нужна уже в гораздо меньшей степени: например, раздать маски тем, кто вылетает, если это необходимо, или перевезти ребенка из другого города в Нью-Йорк.

Все это является иллюстрацией того, что благодаря коронавирусу наша община сплотилась. Вы же знаете: русские всегда объединяются, когда нужно друг другу помочь. В этом смысле, конечно, мы стали более дружными.

Антон Конев, член правления Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС) США, директор по правовым вопросам одного из членов Ассамблеи штата Нью-Йорк:

- Штат Нью-Йорк потихоньку начинает открывать свою экономику после пандемии. Я живу в столице штата - городе Олбани, примерно в двух с половиной часах езды к северу от Нью-Йорка. У нас ситуация лучше, чем там, поэтому первая часть компаний возобновляет работу уже на нынешней неделе. Так что, думаю, экономическая жизнь потихоньку будет возвращаться в прежнее русло.

Конечно, нам придется жить по новым правилам - соблюдать дистанцию, носить маски. От рукопожатий и объятий, видимо, тоже придется пока воздерживаться. Кроме того, у нас планируется открыть больше уличных кафе и ресторанов, а в кинотеатрах, когда они возобновят работу, возможно, будут ограничивать число посетителей, чтобы уменьшить риск заражения. Между прочим, кто-то от этого даже выиграет. Например, здесь много кинотеатров под открытым небом, и вполне вероятно, сейчас публика будет ходить именно туда.

Я не думаю, что ослабление режима самоизоляции приведет к новой вспышке заболевания. Власти действуют очень осторожно и предпринимают очень серьезные меры для обеспечения безопасности. Все компании обязаны разработать планы, позволяющие свести риск заражения к минимуму, согласовать их и строго следовать им. На мой взгляд, это позволит избежать новой эпидемии.

Для восстановления нам нужна помощь федерального правительства. У штата денег просто нет, поэтому без федеральной поддержки нам придется столкнуться с достаточно большими сокращениями среди учителей, пожарных, полицейских и представителей других важнейших профессий.