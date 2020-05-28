Япония оплатит внутренним туристам часть стоимости путевок

Правительство Японии разработало специальную программу Go To Travel для оживления внутреннего туризма после окончания пандемии коронавируса в стране. Местные власти выделят 1,7 трлн иен (около 15,7 миллиарда долларов) на эту программу, которую планируется запустить в июле сроком на полгода.

Поучаствовать в ней смогут только те, кто постоянно проживает на территории Страны восходящего солнца. К сожалению, для туристов из-за рубежа финансовая помощь от японского правительства не предусмотрена. Предполагается, что каждый желающий попутешествовать по Японии сможет получить до 20 тысяч иен (около 185 долларов) в сутки. При этом 70 процентов от указанной суммы автоматически вычтут из стоимости приобретенного тура, оставшуюся часть - 30 процентов - выдадут на руки в виде купонов. Впоследствии чеки можно будет использовать на питание в кафе и ресторанах, приобретение сувениров в торговых кварталах или для участия в развлекательных мероприятиях. Кстати, для получения субсидии необходимо будет заказать тур только в одном из привлеченных к инициативе агентств.

Некоторые японские регионы запускают собственные программы по активизации туризма. К примеру, в префектуре Кагосима на острове Кюсю жителям будут выдавать купоны номиналом 10 тысяч иен (около 93 долларов), которые можно будет потратить на размещение в гостиницах.